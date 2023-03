BTREES cresce ancora e si rafforza nel tessile: confermata alla guida della comunicazione digital di Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Fonte: BTREES

Raccontare e valorizzare al meglio il continuo esercizio di trasformazione che parte dalla lana fino ad arrivare al filato più raffinato, passando attraverso ricerca, colore e tecnologia, per dar vita a capi e tessuti dalla bellezza unica. È questo l’ambizioso progetto affidato a BTREES da Zegna Baruffa Lane Borgosesia (ZBLB), leader del settore tessile, che da Biella ha fatto conoscere l’arte del filato in tutto il mondo.

BTREES, new media agency di Ebano S.p.A. guidata dal CEO Christian Zegna, è stata confermata per il 2023 alla guida della comunicazione di Zegna Baruffa Lane Borgosesia, rafforzando così il suo posizionamento nel segmento comunicazione specializzata nel tessile.

Tra i più rappresentativi e trainanti del Made in Italy, con ricavi per oltre 8 miliardi, quello del tessile è un settore che sta registrando numeri imponenti, in netta ripresa anche rispetto al periodo pre-pandemico. Non solo l’intero sistema moda ha archiviato il 2022 con numeri positivi, ma l’intera filiera ha beneficiato di questo slancio segnando un vero e proprio boom: il fatturato di settore, secondo le stime preliminari di Confindustria Moda presentate a Milano Unica, è salito del +32,4%, con la produzione a +29,5% (più di 6 miliardi di euro). Un vero record che non si vedeva dal 2016. Anche la comunicazione digital e social sono stati elementi fondamentali di questa crescita.

BTREES a #FILO59

BTREES e Zegna Baruffa Lane Borgosesia sono stati tra i protagonisti della 59esima edizione di Filo-International Yarns Exhibition, la fiera internazionale dedicata all’eccellenza dei filati e della tessitura, che si è svolta a Milano il 22 e il 23 febbraio. Al centro della due giorni filati, fibre e materiali di pregio frutto di un attento lavoro di ricerca e passione di aziende consapevoli della propria responsabilità sociale e ambientale.

Nell’Area Servizi e Accessori per le Aziende di #Filo59, le imprese del tessile hanno potuto trovare soluzioni concrete ed efficaci per tutte le attività che accompagnano e promuovono la produzione tessile, come la comunicazione multicanale, di cui BTREES è tra i leader nazionali. Durante l’evento ZBLB ha presentato in anteprima la collezione di filati per tessitura FW 24-25.

Il concept creativo di BTREES per la collezione ZBLB SS24

BTREES ha ideato e sviluppato il concept creativo della nuova collezione Spring-Summer 2024 di Zegna Baruffa Lane Borgosesia, declinando l’intera strategia comunicativa, dal sito web ufficiale ai canali social, dagli impaginati per la forza vendita fino all’allestimento dello stand di ZBLB a Pitti Immagine Filati 2023, dove la collezione è stata presentata in anteprima. Una digital communication a 360 gradi, che esprime pienamente i valori di eccellenza e sostenibilità che contraddistinguono ZBLB.

“Un percorso di creazione che ci ha coinvolti, emozionati e gratificati in modo particolare, e che ci permette di riaffermare, come agenzia, quanto sia grande la passione per la comunicazione in ogni sua sfumatura creativa” spiega il CEO di BTREES Christian Zegna.

BTREES dà vita alla Greenhouse di ZBLB a Pitti Immagine Filati

BTREES ha contribuito all’ideazione e all’allestimento dell‘innovativo spazio espositivo “Greenhouse” di Zegna Baruffa Lane Borgosesia alla 92esima edizione di Pitti Immagine Filati, che si è svolta a Firenze dal 25 al 27 gennaio.

Uno spazio armonico e unico, appositamente progettato per esprimere a pieno il senso del filato: la sua naturalità, il forte radicamento alla semplicità della natura, e allo stesso tempo alla sua ricchezza.

L’ispirazione della Greenhouse di ZBLB, attraverso le sue pareti di muschio vivo, le vetrate, il continuo scambio di luce e aria naturale, il mantenimento di una temperatura ideale, la sensazione di verde che permea il vissuto dell’uomo, ha permesso di raccontare un’esperienza esclusiva e immersiva per guardare la novità dall’interno, per abitare a pieno le suggestioni che hanno ispirato la collezione SS24 di ZBLB.

In ZBLB si fondono tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica, etica e valorizzazione del Made in Italy, capacità industriale e cura artigianale per i dettagli, radici ancorate al territorio con una potente spinta internazionale che rende il brand riconoscibile ovunque per la sua elevata qualità.

Da oltre 170 anni, Zegna Baruffa Lane Borgosesia è l’eccellenza nella creazione e nella produzione di filati pregiati per maglieria. 100% Made in Italy, le linee di prodotto sono accomunate da una sola filosofia: tutti i passaggi del ciclo produttivo ad integrazione verticale avvengono internamente e solo in Italia.