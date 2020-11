Riforma Inps, dalla flessibilità alla pensione di garanzia: le proposte

editato in: da

A fine 2021 “Quota 100” arriverà al suo termine e senza una nuova riforma rientrerebbe a regime la legge Fornero, con il requisito dei 67 anni di età per accedere alla pensione. Allo studio del governo c’è un intervento sul sistema pensionistico da realizzare tramite il confronto con i sindacati, con diversi tavoli aperti, e con l’Inps, che all’esecutivo ha presentato le sue proposte.

Riforma Inps, dalla flessibilità alla pensione di garanzia: i punti

A fine ottobre, in occasione del XIX Rapporto annuale dell’Istituto il presidente dell’Istituto di previdenza, Pasquale Tridico, ha esposto in audizione alla Camera delle soluzioni in quattro punti.

Il primo è quello della flessibilità in uscita: la proposta sarebbe ridurre l’età di accesso alla pensione, a 62 anni con 20 anni di contributi, traguardo dal quale si dovrebbe poter chiedere un anticipo del trattamento pensionistico. Ma anche di utilizzare coefficienti più vantaggiosi per chi svolge lavori usuranti.

Al secondo punto, infatti, l’Inps ritiene necessario prestare attenzione a chi svolge lavori gravosi e a chi perde il lavoro dopo i 60 anni e sottolinea l’esigenza di l’Ape sociale e il trattamento anticipato per i precoci.

La proposta prevede che fino ai 67 anni di età l’assegno venga calcolato solo con riferimento alla parte contributiva, mentre oltre quella soglia scatterebbe la parte retributiva. Sarebbe inoltre possibile richiedere un anticipo del trattamento retributivo da sottrarre una volta maturato il diritto alla pensione piena.