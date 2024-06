Stop incarichi a pensionati nelle Pa, lo stabilisce la Corte dei conti: le attività consentite

Fonte: iStock Una lavoratrice in ufficio

Le Pubbliche amministrazioni non possono affidare incarichi di consulenza ai pensionati. Il “tassativo divieto” è stato ribadito dalla Corte dei conti del Lazio sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza già applicata negli ultimi anni, in una delibera in cui si rafforza il principio per il quale “il personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni” può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.

La delibera della Corte dei Conti

La delibera della Corte dei conti arriva in risposta a un parere richiesto dal sindaco del Comune di Cassino e riprende il Decreto legislativo n.95 del 6 luglio 2012, introdotta per la revisione della spesa pubblica e limitare i costi delle Pa, che all’articolo 5 impone il divieto di “attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza“, nelle amministrazioni dello Stato, nelle Regioni, nelle Province nei Comuni e nelle Autorità indipendenti, come la Consob (Testo unico del pubblico impiego).

La ratio della normativa è di favorire il ricambio generazionale in una Pubblica amministrazione italiana in cui lavorano, secondo i dati Istat, circa 100mila pensionati, dei quali 80mila soltanto nell’Istruzione e nella Sanità: stando alla rilevazione dell’Ente di statistica, aggiornata al 2021, a livello nazionale l’età media dei pensionati che dichiarano di essere ancora occupati supera i 69 anni e nel 78,4% dei casi si tratta di uomini.

Un livello di età in linea con gli ultimi dati dell’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, secondo i quali quattro dipendenti pubblici su dieci hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, mentre il 16 per cento è un over 60.

Le attività concesse

La delibera diretta al primo cittadino di Cassino, rispondeva alla richiesta se fosse possibile o meno conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso, al vecchio responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, già cessato dal servizio, e se la prestazione si potesse considerare solamente come una semplice condivisione dell’esperienza maturata dall’ex funzionario e non come una consulenza.

Secondo quanto affermato dai giudici contabili, sulla base della legge, chi riceve un assegno di pensione nelle Pa può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.

“La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario, rispetto al dettato normativo” si legge nella delibera della Corte dei conti, che in altre pronunce recenti, come anche due circolari risalenti al 2014 e al 2025, ha circoscritto il divieto ritenendo che non possa estendersi ad esempio ad “attività di mera condivisione” come la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”.

I giudici hanno ricordato, infine, come si debba fare riferimento all’oggetto dell’incarico nel valutare se rientri o meno nel divieto.