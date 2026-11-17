Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA GTA VI

Il mondo è col fiato sospeso in attesa del 19 novembre, la data di uscita di GTA VI. Il titolo di Rockstar si è fatto attendere non poco e moltissimi appassionati hanno già acquistato la propria copia, digitale o “fisica”.

Per ora, però, è possibile solo scaricare il gioco, così da farsi trovare pronti: per giocarlo occorre attendere il semaforo verde. In tantissimi in giro per il mondo hanno chiesto dei giorni di ferie per potersi dedicare all’attesissimo gioco, ma in Italia vantiamo un primato mondiale.

GTA VI, i numeri del fenomeno

GTA VI ha già battuto ogni record di prevendita, con circa un miliardo di dollari incassato prima ancora dell’uscita. Numeri che si spiegano con la storia della saga.

I titoli di Grand Theft Auto hanno infatti venduto complessivamente oltre 470 milioni di copie, di cui circa 230 milioni solo per GTA V, uno dei videogiochi di maggior successo commerciale di sempre.

Ferie da record per l’uscita di GTA VI

L’effetto GTA VI è evidente anche sui calendari aziendali. Su scala globale, infatti, le richieste di assenza per il 19 novembre sarebbero cresciute del 32%. È di fatto il giorno con più richieste del 2026, mentre per quello successivo l’aumento è del 17%.

L’Italia si distingue con un aumento delle richieste di ferie del 91%, il più alto al mondo. Seguono:

India con il 60%;

Irlanda con il 57%;

Spagna con il 44%;

Regno Unito con il 42%.

Chi chiede più ferie

A trainare le richieste sono soprattutto i lavoratori più giovani, ma gli aumenti si registrano anche in alcuni settori professionali:

Categoria Aumento delle richieste di assenza Generazione Z +97% (+120% tra gli uomini) Millennial +27% Generazione X -5% Finanza +104% Marketing +75% Sviluppo prodotto +56% Servizio clienti +53%

Quanto costa l’assenza: l’impatto sulla produttività

L’uscita di un videogioco così atteso ha anche un risvolto economico. Negli Stati Uniti, ad esempio, si prevede che fino a 1,5 milioni di lavoratori possano assentarsi in concomitanza con il lancio, per una perdita di produttività stimata in circa 1 miliardo di dollari.

GTA+ gratis con GTA VI: attenzione al rinnovo automatico

Al netto dell’entusiasmo per il gioco, c’è un costo da mettere in conto. Chi ha preordinato il titolo riceve anche un mese di abbonamento a GTA+, il servizio premium che offre alcuni vantaggi per la modalità online. Se i primi 30 giorni sono gratis, però, il resto si paga.

Il servizio si rinnova automaticamente al costo di 7,99 euro al mese. Chi dimentica di disattivarlo si ritroverà quindi a spendere più del previsto, magari per molto tempo, se non ha l’abitudine di controllare i movimenti del proprio conto corrente.

In un mondo in cui tutto è in abbonamento, il fenomeno dei costi addebitati e dimenticati è sempre più diffuso. Meglio tenerne conto per non rovinarsi l’esperienza di gioco.