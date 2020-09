Pensioni, Conte Bis “cancella” Conte Uno: addio a Quota 100

editato in: da

Il Conte bis rottama il Conte 1. “Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo”, lo ha detto il Premier Giuseppe Conte. La possibilità di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi – fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini durante la precedente esperienza di Governo con i Cinquestelle – andrà in soffitta il 31 dicembre 2021.

Come anticipa il Corriere della Sera, sono già allo studio nuovi meccanismi di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni di età necessari per accedere alla pensione di vecchiaia

Tra le ipotesi al vaglio per il 2022, la previsione di una soglia di accesso alla pensione a 63-64 anni con 38-39 anni di contributi, con l’introduzione di penalizzazioni legate al calcolo contributivo. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato un negoziato con i sindacati, nel quale verranno discusse intanto le misure che entreranno nella manovra per il 2021. “Allo studio – ha dichiarato la ministra – ci sono delle misure di staffetta generazionale o di contratto di solidarietà espansiva, che aiutano i giovani all’inserimento lavorativo e accompagnano in uscita il lavoratore anziano”.

Tutte, comunque, dovranno comunque fare i conti con le indicazioni della Ragioneria Generale.

Sarà, infatti, decisamente impegnativa la spesa pensionistica quest’anno, per un ammontare pari al 17% del PIL, record di sempre, che sconta anche la brusca frenata dell’economia nazionale stimata attorno al 10% nel 2020, come anticipato da IlSole24Ore. Ed è in questo quadro che si ragionando sul futuro delle pensioni e su cosa accadrà una volta che Quota 100 arriverà alla fine del triennio di sperimentazione. Misura quest’ultima che, pur essendo stata applicata per soli 3 anni, produrrà effetti sino al 2029.

Intanto Salvini promette battaglia: “Vogliono tornare alla legge Fornero!? La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani”.