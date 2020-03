Pensione in anticipo a Marzo per chi usa il bancomat

editato in: da

“Insieme a Poste e ad Inps, stiamo anticipando al 26 marzo il pagamento delle pensioni, scaglionandolo fino al primo aprile”. Così a Tagadà su La7 il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo in merito alle misure per far fronte all’emergenza Coronavirus.

L’anticipo con bancomat

Ma c’è anche chi punta ad anticipare l’erogazione della pensione per coloro che sono in grado di prelevare via bancomat, altra modalità per evitare assembramenti negli uffici dedicati.

“Siamo al lavoro per far sì che Poste possa erogare a chi preleva col bancomat con giorni in anticipo la pensione per evitare che ci sia l’assembramento dei pensionati. L’idea è quella di prelevare per il 26. Mi sembra una bella cosa per i pensionati”. Lo dice il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, esponente del M5S, in collegamento con ‘Fuori dal coro’ su Rete4.

“Al momento dobbiamo riuscire a far arrivare questi 25 miliardi nelle tasche delle persone, dopodiché son sicuro che col decreto aprile si faranno valutazioni ulteriori. Si è trovata la soluzione migliore per coprire tutte le esigenze”, ha aggiunto il viceministro, che continua: “Secondo me dobbiamo fare molto di più per le partite Iva, che soffrono, non dimentichiamoci però che bisognerà riuscire a farlo parametrato rispetto a quanto fatturano”.

