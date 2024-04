Bancomat e Nexi annunciano la sottoscrizione di un accordo pluriennale per la nascita di una nuova piattaforma per i pagamenti digitali

Nuovo importante accordo tra Bancomat e Nexi che hanno trovato l’intesa per dare vita a una nuova piattaforma, una infrastruttura tecnologica in grado di ottimizzare i servizi legati ai pagamenti digitali. I due gruppi, infatti, hanno annunciato la sottoscrizione di un contratto pluriennale per la realizzazione dell’impianto centralizzato attraverso cui Bancomat Spa potrà gestire autonomamente l’offerta di modalità innovative e ad alto valore aggiunto di versamento.

Una nuova offerta che, oltre a essere vantaggiosa per il leader assoluto del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia, sarà interessante anche per le banche e gli altri operatori di mercato per cercare di ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo di nuovi prodotti e servizi, ampliare l’offerta e garantire vantaggi in termini di semplificazione dei processi di controllo.

Bancomat-Nexi, la nuova infrastruttura

L’accordo, fanno sapere le due società, porterà alla realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica centralizzata che consentirà a Bancomat di gestire in maniera ottimale e autonoma l’offerta di servizi di pagamento. Garantendo anche vantaggi in termini di semplificazione dei processi, controllo e migliore governance, con il medesimo grado di economicità per banche ed operatori, l’intesa prevede anche la nascita di un unico centro applicativo Bancomat.

Nello specifico si tratterà di un applicativo attraverso cui i pos fisici e virtuali e gli sportelli automatici degli “acquirer”, il soggetto indipendente che provvede alla gestione delle autorizzazioni con carte di circuiti di credito e debito nazionali e internazionali, potranno dialogare con i sistemi autorizzativi degli “issuer”, l’emittente che sviluppa, registra e vende sistemi di sicurezza appositamente per sistemi finanziari, operazioni e transazioni. Così verrà assicurato a Bancomat il presidio diretto sulla catena del valore e il controllo sull’innovazione e sugli adeguamenti normativi.

Intesa che è frutto, ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale di Bancomat Alessandro Zollo, di un percorso di innovazione che da anni la società leader del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia sta portando avanti. Un accordo che permetterà a Bancomat di continuare ad avere e rafforzare il proprio ruolo nell’evoluzione del settore dei pagamenti digitali.

Per Nexi, ha spiegato l’issuing solutions director Andrea Mencarini, l’accordo rappresenta un altro passo nel percorso di trasformazione del mondo dei pagamenti digitali, sempre più diffusi anche in Italia e ormai fondamentali per la digitalizzazione dell’economia del Paese.

Intesa verso il futuro

Ma il lavoro di Bancomat e Nexi non sarà isolato solo alla nuova piattaforma per la gestione dei pagamenti. Infatti le due aziende hanno fatto sapere che questo è solo un piccolo assaggio, perché la partnership proseguirà con l’obiettivo di mettere a disposizione dei clienti un’offerta innovativa all’altezza delle best practice internazionali del settore e un portafoglio di servizi di ampio respiro, anche in ambito e-commerce, capace di rispondere alle esigenze sia del mass market sia dei segmenti di mercato di dimensioni più ridotte.

Lo stesso direttore generale di Bancomat Alessandro Zollo, infatti, ha voluto sottolineare l’importanza di questa intesa e i passi futuri già decisi: “Lo sviluppo di nuovi servizi all’avanguardia andrà a beneficio dell’intero sistema economico e finanziario e ci posizionerà al centro della trasformazione digitale del Paese”.