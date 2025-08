iStock La pensione di agosto 2025 è più generosa grazie al Modello 730

Ad agosto 2025 molti pensionati riceveranno una pensione più alta del solito. Il motivo è legato all’avvio dei rimborsi Irpef per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 e ha diritto a somme a credito. Si tratta di un’operazione che l’Inps gestisce in qualità di sostituto d’imposta e che può riguardare sia accrediti che trattenute, a seconda del risultato del conguaglio fiscale.

In linea di massima, però, i pensionati hanno diritto a un rimborso. Ecco le date e i modi più facili e veloci per controllare l’importo esatto della pensione di questo mese.

Rimborsi Irpef in arrivo con la pensione di agosto

L’Inps, come ogni anno, inizia ad agosto l’erogazione dei rimborsi Irpef per i pensionati che hanno trasmesso tempestivamente il Modello 730/2025 e che risultano a credito.

È utile ribadire, infatti, che la dichiarazione dei redditi dà luogo a un rimborso quando le imposte trattenute nel corso dell’anno sono superiori a quelle effettivamente dovute, ad esempio per effetto di detrazioni per:

spese mediche;

familiari a carico;

interessi sul mutuo;

altri oneri deducibili.

A differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, per i pensionati i rimborsi non arrivano il mese successivo all’elaborazione del prospetto di liquidazione.

Per chi è uscito dal mondo del lavoro o percepisce un emolumento per l’invalidità, il pagamento avviene a partire dal secondo mese successivo all’invio della dichiarazione. Chi ha trasmesso il Modello 730 entro fine maggio o inizio giugno, riceverà dunque il rimborso con l’assegno di agosto.

Quando viene pagata la pensione di agosto

La pensione di agosto è erogata venerdì 1° agosto, sia per i beneficiari che ricevono l’accredito su conto corrente bancario, sia per coloro che lo ricevono su un conto aperto presso Poste Italiane.

Per coloro che la ritirano fisicamente presso un ufficio postale è valida la turnazione alfabetica, in genere di 4 o 6 giorni in base all’utenza, con i cognomi con la A che hanno diritto a prendere i soldi il primo giorno bancabile secondo un calendario dei pagamenti reperibile online o allo sportello.

A grandi linee l’organizzazione sarà la seguente (almeno per gli uffici cittadini più importanti):

venerdì 1 agosto, cognomi dalla A alla C;

sabato 2 agosto (mattina), cognomi dalla D alla F;

lunedì 4 agosto, cognomi dalla G alla L;

martedì 5 agosto, cognomi dalla M alla O;

mercoledì 6 agosto, cognomi dalla P alla R;

giovedì 7 agosto, cognomi dalla S alla Z.

I pensionati over 75 potranno comunque richiedere la consegna degli importi a domicilio, effettuata direttamente dai Carabinieri.

Conguagli a debito e trattenute

Come già detto, non tutti i pensionati vedranno un aumento.

In caso di conguaglio a debito, ovvero quando dalla dichiarazione dei redditi emerge che le imposte trattenute sono inferiori a quelle dovute, l’Inps provvede a sottrarre automaticamente le somme mancanti direttamente dalla pensione.

Anche queste operazioni partono dal mese di agosto, con importi trattenuti in base a quanto indicato nel prospetto di liquidazione elaborato dall’Agenzia delle Entrate – e comunicato in genere dal Caf o dal commercialista.

Come controllare l’importo esatto con il cedolino

Per conoscere con precisione l’importo della pensione di agosto e verificare l’accredito di eventuali rimborsi Irpef o la presenza di trattenute fiscali, è possibile consultare il cedolino della pensione disponibile online sul portale dell’Inps.

La procedura è relativamente semplice.

Come accedere al sito Inps

Collegandosi al sito inps.it, si accede alla propria area riservata MyInps tramite credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente cercare la voce Cedolino pensione e servizi collegati per visualizzare l’importo mensile e tutti i dettagli fiscali.

Solo i pensionati residenti all’estero che non dispongono di un documento di identità italiano possono ancora accedere con il vecchio Pin Inps, non più rilasciato per gli utenti in Italia.

Le voci del cedolino

Il documento mostra in modo trasparente le singole voci che compongono l’assegno mensile, comprese:

le somme spettanti a titolo di rimborso Irpef;

eventuali trattenute per conguagli a debito;

l’importo lordo e netto della pensione.

Procedure senza computer e internet

Chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali può: