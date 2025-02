Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Inps avvia domande online per Opzione Donna.

Inps ha aperto le domande per accedere a “Opzione Donna 2025”, la misura che permette alle lavoratrici di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Da febbraio, chi rientra nei requisiti può inoltrare la richiesta attraverso il sito dell’ente previdenziale o tramite i patronati.

L’aggiornamento del sistema arriva con la legge di Bilancio 2025, che ha confermato la possibilità di uscita per le lavoratrici. Opzione Donna, in poche parole, consente di andare in pensione in anticipo, ma a costo di una condizione: l’assegno viene calcolato interamente con il sistema contributivo, spesso meno vantaggioso rispetto agli altri.

Opzione Donna: come funziona e i requisiti

Opzione Donna è una misura riservata esclusivamente alle lavoratrici. Non è una pensione anticipata tradizionale, perché prevede un ricalcolo dell’assegno basato solo sui contributi versati, senza tenere conto delle vecchie regole retributive più favorevoli. Per questo, come in apertura, la condizione per accedere al pensionamento anticipato è considerata da molte meno vantaggiosa.

Secondo l’ultimo messaggio dell’Inps, le domande per Opzione Donna si inseriscono nella categoria “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024/2025”. Il gruppo di riferimento è Anzianità/Anticipata/Vecchiaia, mentre il prodotto selezionabile sul sito dell’Inps è Pensione di anzianità/anticipata.

La misura si differenzia dalla pensione anticipata flessibile, che si basa sul raggiungimento di un requisito contributivo specifico senza necessità di accettare un ricalcolo dell’assegno. Inoltre, è diversa dall’Ape Sociale, che non è una vera pensione, ma un’indennità temporanea fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Come presentare la domanda

Le lavoratrici che vogliono accedere a Opzione Donna possono presentare la domanda direttamente online sul sito dell’Inps. Per farlo, è necessario accedere all’area riservata con Spid, Cie o Cns, selezionare la voce “Domanda di pensione” e seguire le istruzioni indicate. Il sistema guiderà l’utente nella compilazione, chiedendo di inserire i dati anagrafici, i contributi maturati e gli eventuali documenti richiesti.

Chi preferisce un supporto può rivolgersi ai patronati, che offrono assistenza gratuita nella compilazione della richiesta e nella verifica dei requisiti. L’opzione è consigliata a chi ha dubbi sulla propria posizione contributiva o preferisce un aiuto nella procedura.

Infine, per chi non ha accesso al digitale e preferisce parlare con un operatore, è possibile contattare il Contact Center Inps, chiamando il numero verde 803164 da rete fissa o il 06164164 da cellulare.

Riassumendo, le modalità per inviare la domanda sono: