Fonte: ANSA Pensionati in attesa in un ufficio Inps

Più pensionati che lavoratori e il bilancio è destinato a finire in rosso. L’ennesimo allarme sul sistema previdenziale arriva proprio dall’Inps che prevede come entro il 2050 gli over 65 potrebbero pesare per il 35 per cento della popolazione e che già nel 2032 la situazione patrimoniale dell’Istituto finirebbe in negativo, passando da +23 miliardi di euro del 2023 a -45 miliardi nel 2032.

I conti in rosso dell’Inps

La previsione è sostenuta dalle stime del Comitato di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che in in audizione alla commissione di controllo sugli enti previdenziali ha stimato anche che entro 10 anni i risultati di esercizio peggioreranno da -3 a -20 miliardi.

Il presidente del Civ, Roberto Ghiselli, ha spiegato nella sua relazione come il fenomeno sia dovuto alla “combinazione di due tendenze, l’aumento della longevità e la bassa fecondità, che provocano la cosiddetta inversione nella piramide delle età”.

“Il saldo positivo dei flussi migratori non è sufficiente a bilanciare il saldo negativo della dinamica naturale – ha aggiunto – Il tendenziale calo demografico già ora determina uno squilibrio notevole fra le coorti interessate o prossime al pensionamento, e quelle in ingresso nel mercato del lavoro, con una contrazione tendenzialmente crescente della popolazione attiva”.

La crisi demografica in Italia, del resto, sono in linea con il rapporto dell’Ocse, che nelle stesse ore ha confermato la tendenza ormai stabile alla denatalità del nostro Paese, ultimo in Europa insieme alla Spagna per tasso di fecondità totale, che si attesta a 1,2 figli per donna. Tra i Paesi sviluppati membri dell’organizzazione internazionale fa peggio soltanto la Corea del Sud, con 0,7 figli per donna, per un fenomeno che, si spiega, “mette in pericolo la prosperità delle generazioni future”.

Il sistema pensionistico a rischio

L’invecchiamento della popolazione unito al calo delle nascite, combinato anche alle precarietà del lavoro e a redditi e contributi bassi, sono fattori che porteranno il modello pensionistico al rischio tracollo e che richiedono la “necessità di ripensare il sistema del welfare“, come ha sottolineato il presidente dell’Inps, Gabriele Fava.

Nella relazione del Consiglio di vigilanza, gli esperti hanno precisato che i dati presentati non sono inediti, “ma valori previsionali di medio periodo già prudenzialmente valutati e in linea con le previsioni macroeconomiche della programmazione di bilancio dello Stato”.

Ad oggi i conti dell’Istituto non sono in crisi e lo scenario prospettato “potrebbe prendere forma solo in assenza di efficaci politiche di contrasto”, ha spiegato ancora il Civ.

Stando ai numeri presentati in audizione, nel 2023 la spesa pensionistica è salita a 304 miliardi, con un incremento rispetto all’anno precedente del 7,4%, incremento determinato sostanzialmente dalla rivalutazione delle pensioni a fronte dell’impennata inflazionistica che si era registrata l’anno precedente.

Secondo i dati del rendiconto generale del 2023, che l’Inps porterà in approvazione il 16 luglio, a fronte di entrate complessive pari a 536 miliardi di euro, di cui 269 miliardi di entrate contributive (+5,1% sul 2022) e 164 miliardi di trasferimenti correnti dalla fiscalità generale (+3,3%), le uscite complessive sono di 524 miliardi, di cui 398 miliardi per prestazioni istituzionali (+4,55%).

Il costo dei trasferimenti Gias (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) a consuntivo è cresciuto di 7,4 miliardi, in particolare per l’incremento dei versamenti verso i percettori dell’Assegno unico universale, l’incremento dei trasferimenti per sgravi contributivi e l’incremento delle coperture degli oneri pensionistici della Ctps, la gestione separata delle pensioni destinate ai dipendenti dello Stato.