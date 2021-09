I numeri del flop di Quota 100: priorità riforma pensioni, ecco come

Uomo, età massima 63 anni, lavoratore dipendente del settore privato: è l'identikit di chi usufruisce (ancora per poco) di Quota 100, la sperimentazione dell'anticipo pensionistico volta a contrastare gli effetti distorsivi della Riforma Fornero. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 per una sperimentazione triennale, la misura bandiera della Lega non ha dato i risultati sperati e verrà abolita con l'anno nuovo. I numeri sono impietosi, e all'orizzonte si profila una riforma del sistema non semplice. Le ipotesi in campo e le possibili soluzioni.