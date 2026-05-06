iStock In crescita il mercato delle case di lusso in Italia. Dove costano di più

Il mercato immobiliare di lusso in Italia continua a crescere. Nel 2025 sia la domanda sia l’offerta di abitazioni di pregio hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente, confermando il trend positivo già emerso negli ultimi anni. Secondo l’Osservatorio sul mercato residenziale di lusso realizzato da Immobiliare.it Insights, l’offerta di immobili di fascia alta è aumentata del 23% rispetto al 2024. Anche il peso del comparto luxury sul totale del mercato residenziale italiano è cresciuto, passando dal 2,6% al 4% in un solo anno. Aumentati anche i contatti e l’interesse degli utenti. La pressione della domanda è salita del 4%, mentre i contatti complessivi hanno registrato un incremento del 22% su base annua.

Quanto vale il mercato immobiliare di lusso in Italia

Nel 2025 il valore complessivo degli immobili di lusso in vendita in Italia ha superato i 71 miliardi di euro. Nel 2024 il valore complessivo era pari a circa 62 miliardi, segno di una crescita importante del comparto. La parte più consistente riguarda le ville di pregio, che valgono circa 40 miliardi di euro. Gli appartamenti di lusso raggiungono invece i 31,5 miliardi di euro.

Il Centro Italia e il Nord-Ovest si confermano le aree principali del mercato luxury rispettivamente con un valore dell’offerta di 25,5 miliardi di euro e 25,3 miliardi di euro. Milano resta la città italiana con il valore immobiliare più elevato nel segmento di lusso. Nel capoluogo lombardo il valore dell’offerta raggiunge 8,7 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto al 2024. Roma si colloca al secondo posto con 5,6 miliardi di euro e un incremento dell’8% nell’ultimo anno. Tra le località turistiche spicca la Versilia, che si conferma la principale area italiana per valore degli immobili di pregio con 4,64 miliardi di euro. Seguono i Laghi di Como e Garda e la Riviera Ligure. Bologna è invece la città che ha registrato la crescita più marcata rispetto al 2024, con un aumento del 37% e un valore dell’offerta pari a 680 milioni di euro.

Gli appartamenti costano più delle ville

Uno degli elementi evidenziati dall’Osservatorio riguarda il diverso andamento dei prezzi tra appartamenti e ville di lusso. Oggi gli appartamenti di alta gamma risultano mediamente più costosi rispetto alle ville in termini di prezzo al metro quadro. Per acquistare un appartamento di pregio in Italia servono in media 7.418 euro al metro quadro. Le ville di lusso hanno invece un prezzo medio inferiore, pari a circa 5.192 euro al metro quadro.

Il Nord-Ovest è l’area più costosa per gli appartamenti luxury, con una media di 8.044 euro al metro quadro. Il Sud è invece la zona meno cara, con 6.390 euro al metro quadro. Per le ville, i prezzi più elevati si registrano nelle Isole, dove si arriva a 5.840 euro al metro quadro. Secondo i dati raccolti da Immobiliare.it, gli appartamenti rappresentano anche la tipologia più richiesta dagli utenti, raccogliendo oltre il 72% dei contatti complessivi sugli annunci di lusso. Le ville si fermano invece al 28% circa delle richieste.

Quanto tempo serve per vendere una casa di lusso

Il tempo medio necessario per vendere un immobile di pregio in Italia è pari a 6,3 mesi. Il dato è leggermente superiore rispetto al mercato residenziale tradizionale, che si attesta a 5,4 mesi. L’Osservatorio evidenzia comunque una riduzione dei tempi di permanenza sul mercato rispetto agli anni precedenti. Il cosiddetto “time on market”, cioè il periodo medio in cui un annuncio resta pubblicato, è pari a 9,8 mesi nel settore luxury contro i 7,5 mesi del comparto residenziale standard. Nel mercato del lusso il calo rispetto al 2020 è stato significativo, con una riduzione di circa due mesi.