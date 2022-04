Qual è il miglior discount in Italia: la classifica

Altroconsumo ha condotto un’indagine per scoprire qual è la catena di supermercati preferita dagli italiani. Ben 9.799 soci hanno espresso la loro opinione, fornendo preziosi dati sul livello di soddisfazione per le varie catene. In base a quanto emerso dalle abitudini di acquisto e consumo delle famiglie, non esistono sostanziali differenze tra le grandi catene nazionali della grande distribuzione, quelle regionali e i discount.

Come fanno gli italiani a scegliere il supermercato di fiducia

Sono diversi i fattori che incidono sulla scelta del posto dove fare la spesa. Il 35% degli intervistati dichiara di essere guidato dal fattore praticità, coma la vicinanza del negozio alla propria casa o al luogo di lavoro. L’81% del campione si reca al supermercato in auto, solo il 14% a piedi.

Per il 21% degli italiani è invece determinante il fattore economico. L’importo medio mensile destinato alla spesa nella grande distribuzione è di 209 euro. Cifra che scende a 164 euro, ben 45 in meno, per chi dichiara di avere difficoltà economiche.

La metà degli intervistati paga con carta di debito, il 33% con carta di credito, solo il 9% in contanti. C’è chi sceglie il punto vendita in base anche alle promozioni e alla possibilità di pagare con i punti accumulati attraverso le carte di fedeltà.

Quali sono i fattori per scegliere il miglior supermercato

A determinare il grado di soddisfazione complessiva per una specifica catena sono i seguenti aspetti (tra parentesi l’importanza che i clienti danno ai vari fattori in una scala da 0 a 100).

Igiene e pulizia (81).

Qualità dei prodotti a marchio commerciale dell’insegna (78).

Facilità di poter acquistare tutto nello stesso punto vendita (76).

Qualità degli alimenti freschi (76).

Prezzi in generale (73).

Tempo di attesa alla cassa (69).

La classifica dei migliori supermercati in Italia

Insomma, l’aspetto economico passa in secondo piano davanti ad altri importanti aspetti, ma è sicuramente uno dei fattori più importanti per milioni di italiani che non possono permettersi le grandi marche o che devono fare la spesa per famiglie numerose.

Ma discount non è necessariamente sinonimo di poca qualità o di cattive esperienze, anzi. Dall’analisi di Altroconsumo è emersa questa classifica dei supermercati sottocosto, che riguarda la soddisfazione generale dei clienti, espressa in termini percentuali.

Aldi (79%).

Eurospin (79%).

Prix (79%).

TuoDì (78%).

Md Discount (78%).

Più (76%).

Lidl (76%).

In’s (76%).

Penny Market (76%).

Todis (75%).

Sono questi i discount preferiti dagli italiani, che rientrano tutti nella categoria di “Ottima qualità globale”, con punteggi uguali o superiori al 75%.

Come risparmiare al supermercato: i consigli furbi

Non è solo la catena scelta a determinare la convenienza della spesa. Per risparmiare si possono adottare alcune semplici soluzioni che, se adottate ogni volta che ci si reca al discount o al supermercato, possono davvero fare la differenza sull’impatto degli acquisti periodici per le nostre tasche. Ecco alcuni dei consigli di Altroconsumo per risparmiare.

Portare sempre con sé la lista della spesa, redatta dopo aver controllato la quantità e le date di scadenza del cibo e delle bevande presenti nel frigo e nella dispensa.

della spesa, redatta dopo aver controllato la quantità e le date di scadenza del cibo e delle bevande presenti nel frigo e nella dispensa. Recarsi in negozio con lo stomaco pieno , possibilmente dopo colazione o dopo pranzo. I prodotti saranno ancora freschi e le scelte non saranno influenzate dalla fame.

, possibilmente dopo colazione o dopo pranzo. I prodotti saranno ancora freschi e le scelte non saranno influenzate dalla fame. Meglio usare il cestello, che disincentiva l’acquisto di prodotti superflui, al contrario del carrello, che invece può spingere il cliente a spese poco razionali.

Se state cercando il supermercato più conveniente, qua potete trovare la classifica di quelli in cui si risparmia di più. A proposito di risparmio, qui il decalogo per evitare il caro prezzi. Ci sono poi tanti modi per non spendere soldi inutilmente. Qua tutti i consigli per risparmiare in ogni ambito del quotidiano.