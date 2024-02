Paul & Shark lancia la nuova linea primavera-estate 2024 con un nuovo capitolo della campagna “A Father and Son Tale“. Si racconta con gli scatti di Giampaolo Sgura con lo styling di Anna Dello Russo. Ancora una volta i protagonisti sono gli ambassador mondiali l’attore Pierce Brosnan e il giovane figlio Paris. Con questa campagna Paul & Shark vuole ripercorrere un racconto generazionale che celebra la complicità. Lo stile essenziale di Pierce viene così accostato alla tendenza più casual del giovane Paris, per uno stile versatile. Pullover degradé e polo in maglia di cotone, vengono indossati sotto a giubbotti leggeri e field jacket in Typhoon Platinum, antivento e antipioggia. Camicie, bermuda e pantaloni in lino e cotone competano i look.

Fonte: IPA Paul & Shark “A Father and Son Tale” con Pierce e Paris Brosnan