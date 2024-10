Eleganza senza compromessi: la Tod’s Field Jacket in lana Merino

Tod’s, noto per la sua maestria artigianale e la sua attenzione ai dettagli, ha collaborato con Woolmark, leader mondiale nella certificazione delle fibre di lana, per creare un capo che promette non solo eleganza ma anche eccezionali prestazioni.

Fonte: Ufficio stampa Tod's Tod’s Field Jacket in lana Merino

Nel mondo della moda, la fusione tra estetica e funzionalità è sempre più ricercata, soprattutto quando si tratta di capi d’abbigliamento destinati a diventare essenziali nel guardaroba di ogni uomo contemporaneo. È proprio in questa direzione che si colloca la nuova Tod’s Field Jacket, un capo che unisce il rinomato stile italiano alla performance tecnica, grazie all’utilizzo della pregiata lana Merino Extra Fine certificata Woolmark.

Il perfetto connubio tra eccellenza e innovazione

Tod’s, noto per la sua maestria artigianale e la sua attenzione ai dettagli, ha collaborato con Woolmark, leader mondiale nella certificazione delle fibre di lana, per creare un capo che promette non solo eleganza ma anche eccezionali prestazioni. La Tod’s Field Jacket, infatti, è realizzata interamente in lana Merino, una fibra naturale apprezzata per la sua incredibile morbidezza e resilienza. Con uno spessore di soli 15 micron, la lana utilizzata per questa giacca è estremamente fine, conferendo al capo una sensazione di leggerezza e comfort superiori, senza rinunciare alla capacità termoregolante tipica della lana Merino.

L’elemento innovativo della Tod’s Field Jacket risiede nella sua capacità di combinare l’eleganza del design con funzionalità tecniche all’avanguardia. Il tessuto a due strati è arricchito da una membrana impermeabile che garantisce protezione dagli agenti atmosferici, senza compromettere la naturale traspirabilità della lana Merino. Questo significa che la giacca è perfetta per essere indossata in qualsiasi situazione, dalla vita cittadina alle avventure all’aria aperta, offrendo sempre calore e comfort.

Fonte: Ufficio stampa

Inoltre, i dettagli in pelle, una firma distintiva del brand Tod’s, aggiungono un tocco di lusso al design di ispirazione militare, esaltando l’equilibrio tra l’utile al dilettevole. Le tasche funzionali contribuiscono a rendere questo capo non solo un simbolo di stile, ma anche un alleato indispensabile per chi cerca la massima versatilità.

Un impegno verso la sostenibilità

Dietro la scelta della lana Merino c’è una storia di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Come sottolineato da Francesco Magri, Manager Director di Woolmark Italia «Siamo entusiasti di collaborare con Tod’s, uno dei più prestigiosi gruppi del lusso al mondo, con cui condividiamo i valori di qualità e artigianalità legati alla preziosa fibra di lana Merino. Questa fibra nasce dalla passione degli allevatori australiani, veri custodi della natura, che producono un materiale di eccellenza, estremamente versatile, rispettando il benessere dell’ambiente e degli animali. Siamo orgogliosi di supportare Tod’s nel garantire, attraverso la certificazione Woolmark, la qualità e le straordinarie prestazioni della fibra di lana Merino in ogni prodotto».

La Tod’s Field Jacket rappresenta il primo prodotto della maison italiana a ottenere la certificazione Woolmark, un riconoscimento che assicura l’alta qualità della lana Merino utilizzata. Questa collaborazione tra Tod’s e Woolmark segna un passo importante verso un futuro in cui lusso e rispetto per l’ambiente possono coesistere armoniosamente.

Un capo senza tempo per ogni occasione

La Tod’s Field Jacket si propone come il capo ideale per chi cerca un abbigliamento che unisca eleganza, funzionalità e rispetto per l’ambiente. Che si tratti di una passeggiata in città o di un’escursione all’aperto, questa giacca è il simbolo della versatilità moderna: pratica ma raffinata, tecnica ma confortevole.

Tod’s dimostra ancora una volta come l’eccellenza artigianale italiana possa evolversi per rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo, senza mai rinunciare allo stile. Disponibile nelle boutique del brand, la Tod’s Field Jacket è pronta a diventare un must-have nel guardaroba di ogni uomo che desidera il meglio in termini di eleganza e prestazioni.