Il Double Coat di Fay compie 25 anni

Il brand espone, in uno speciale allestimento, i capi più iconici della maison.

Per celebrare i 25 anni di vita del Double Coat e le sue evoluzioni, FAY presenta, in uno speciale allestimento, un percorso che custodisce alcuni fra i modelli che hanno segnato le tappe più importanti della sua storia del brand luxury di abbigliamento tecnico.

Tutto nasce grazie allo spirito di osservazione di chi sta alla guida della maison, Andrea Della Valle: «Le persone prediligono un look formale ma rilassato». Ed è proprio ispirandosi a questa filosofia che nasce tempo dopo il Double Coat, un cappotto dotato al suo interno di un gilet imbottito staccabile: fuori il capo più formale, dentro un animo più sportivo.

Negli anni, i tessuti hanno conosciuto fibre differenti a seconda delle tendenze, mille combinazioni che hanno consentito di costruire ogni volta una storia differente e che hanno fatto di questo capo uno degli oggetti più imitati negli anni più recenti.