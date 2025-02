Vellus Aureum: l’oro della lana secondo Zegna

Fonte: Ufficio stampa Zegna Zegna Vellus Aureum

Zegna continua la sua ricerca dell’eccellenza assoluta con Vellus Aureum, una lana straordinaria che incarna la visione del suo Fondatore, Ermenegildo Zegna. La maison, da sempre sinonimo di lusso e innovazione nel mondo tessile, ha stabilito nel 2023 un record mondiale ottenendo una fibra di lana di soli 9,4 micron, la più sottile mai realizzata. Un traguardo che conferma il prestigio di questa fibra rara, nata dall’impegno costante nella selezione delle materie prime più pregiate al mondo.

Un’eredità che affonda le radici nella storia

Il nome Vellus Aureum si ispira al leggendario Vello d’Oro, il prezioso mantello mitologico che simboleggia for

za e purezza. Questo stesso spirito guida Zegna dal 1963, quando il Fondatore istituì i Wool Trophy Awards in Australia, un premio dedicato agli allevatori di pecore Merino per incentivare la ricerca della lana più fine al mondo. Da allora, l’azienda ha continuato a spingersi oltre i limiti della qualità, dando vita a un tessuto che rappresenta meno dello 0,05% della produzione mondiale di lana.

Le fibre di Vellus Aureum hanno una finezza media compresa tra 12 e 13 micron, superando perfino il cashmere più pregiato (che varia tra i 14 e i 17 micron). Questo lo rende non solo un tessuto incredibilmente morbido e leggero, ma anche una rarità assoluta, disponibile solo in quantità limitate.

Un processo di lavorazione senza eguali

Dalla tosatura delle pecore Merino di razza pura fino alla creazione dei capi finiti, ogni fase della lavorazione di Vellus Aureum è eseguita con una cura meticolosa. Interamente realizzato in Italia, questo tessuto incarna il perfetto equilibrio tra artigianalità e innovazione.

ZEGNA è inoltre all’avanguardia nella tracciabilità delle materie prime: entro la fine del 2025, la maison garantirà che tutta la lana Vellus Aureum sia 100% tracciabile, in linea con il progetto Road To Traceability. Grazie a un passaporto digitale, ogni capo avrà un certificato memorizzato sulla Aura Blockchain, accessibile semplicemente avvicinando lo smartphone all’etichetta NFC integrata. Un’innovazione che permette ai clienti di scoprire la storia e il percorso della propria lana, dalla fattoria alla boutique.

Per celebrare la nuova collezione SS25, Zegna ha lanciato una campagna globale dedicata all’arte dello slow living, un omaggio alla bellezza della semplicità e alla ricerca dell’autenticità. Ambientata in una villa milanese, la campagna ha come protagonista Auro Montanari, imprenditore e collezionista di orologi d’epoca, che incarna alla perfezione i valori di eleganza, tradizione e savoir-faire della maison.

Un guardaroba esclusivo per intenditori

La collezione Vellus Aureum SS25, protetta da marchio registrato, propone un guardaroba completo che include abiti sartoriali, maglieria pregiata, jersey di lusso e la raffinata giacca Il Conte. Un’eleganza senza tempo riservata a pochi, disponibile solo nelle boutique Zegna selezionate nel mondo.

Con Vellus Aureum, Zegna non crea solo capi d’abbigliamento, ma porta avanti un’eredità fatta di innovazione, passione e artigianalità. Una celebrazione della bellezza autentica, destinata a chi sa riconoscere ed apprezzare ciò che è davvero unico.