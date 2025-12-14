Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

L’istruttoria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) su Ryanair entra nella fase decisiva e apre scenari rilevanti non solo sul piano regolatorio, ma anche su quello economico e industriale. La compagnia irlandese rischia una sanzione che, secondo le ricostruzioni, potrebbe oscillare tra i 500 milioni e il miliardo di euro, oltre a una richiesta di modifica di alcune componenti centrali del proprio modello di business in Italia. Una decisione è attesa entro il 22 dicembre.

Il peso dell’Italia nei conti di Ryanair

Il mercato italiano rappresenta uno degli asset strategici per Ryanair. Negli ultimi anni la compagnia aerea è diventata il primo vettore del Paese, con quote comprese tra il 38% e il 50% su molte rotte domestiche ed europee. I ricavi generati in Italia sono stimati intorno ai 2,7 miliardi di euro l’anno, una cifra che rende evidente perché l’esito dell’istruttoria Antitrust abbia un potenziale impatto diretto sui conti del gruppo.

In caso di sanzione, il parametro massimo previsto dalla normativa europea è pari al 10% del fatturato. Pur considerando un perimetro limitato al mercato italiano, l’ammontare della multa inciderebbe in modo significativo sull’utile netto e sulla capacità di investimento nel breve periodo.

Le accuse dell’Antitrust e il nodo della distribuzione

Ryanair viene accusata di abuso di posizione dominante nel mercato italiano del trasporto aereo, con particolare riferimento ai rapporti con le agenzie di viaggio fisiche e online. Secondo l’Agcm, una serie di misure introdotte dalla compagnia avrebbe ridotto lo spazio competitivo degli intermediari, spingendo i consumatori verso l’acquisto diretto sul sito del vettore.

Tra gli elementi contestati figurano i sistemi di verifica dell’identità dei passeggeri che acquistano tramite terzi, il blocco automatico di prenotazioni considerate anomale e contratti di distribuzione ritenuti sbilanciati. L’effetto economico, secondo l’Autorità, sarebbe una riduzione della concorrenza nella vendita dei biglietti e una minore trasparenza nella comparazione dei prezzi.

Il modello low cost e i ricavi accessori

La vendita diretta consente di controllare l’intera relazione con il cliente e di massimizzare i ricavi accessori, che rappresentano una quota crescente del fatturato complessivo. Servizi come bagagli, scelta del posto e priorità d’imbarco generano margini elevati e sono più facilmente valorizzabili attraverso i canali proprietari. Un’eventuale imposizione di apertura strutturata alle agenzie potrebbe ridurre questa leva, aumentando i costi di distribuzione e comprimendo i margini. Per il mercato significherebbe un rafforzamento del ruolo degli intermediari e una maggiore possibilità di offerte combinate, soprattutto nel segmento leisure.

La posizione di Ryanair e il contenzioso possibile

La compagnia respinge le accuse e sostiene che le misure contestate siano strumenti di sicurezza e prevenzione delle frodi. Nelle memorie depositate, Ryanair sottolinea che il diritto europeo non impone l’obbligo di accordi con le agenzie e che la vendita diretta è una scelta economica legittima, coerente con l’offerta di tariffe basse.

Un altro punto di scontro riguarda la definizione del mercato rilevante. Secondo Ryanair, l’Agcm avrebbe adottato una perimetrazione troppo ristretta, che gonfierebbe artificialmente la quota di mercato attribuita alla compagnia. In caso di decisione sfavorevole, il gruppo ha già fatto sapere di essere pronto a impugnare il provvedimento davanti al Tar e, se necessario, al Consiglio di Stato.