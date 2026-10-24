Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Offerte voli e hotel, le mete più economiche di novembre 2026.

Viaggiare a novembre senza spendere una fortuna è possibile, soprattutto scegliendo destinazioni raggiungibili con voli diretti low cost e città in cui anche il pernottamento ha prezzi accessibili. Le opportunità per organizzare un weekend o una breve vacanza non mancano.

Le 10 mete più economiche dove viaggiare a novembre

Analizzando le offerte disponibili sui motori di ricerca per voli e hotel, e prendendo in considerazione le partenze da alcuni dei principali aeroporti italiani, sono diverse le mete interessanti per chi vuole contenere il budget.

Nel dettaglio:

Cracovia si colloca tra le mete più economiche per un viaggio a novembre. Da Milano Malpensa le tariffe aeree partono da circa 32 euro, mentre gli hotel possono essere disponibili da 30 euro a notte. Da Roma Fiumicino i voli risultano disponibili da circa 48 euro e da Palermo da circa 47 euro;

Agadir, in Marocco, offre un’alternativa per chi preferisce una destinazione affacciata sull’Atlantico. Da Milano Malpensa i voli partono da circa 30 euro e le sistemazioni alberghiere da 31 euro a notte;

Marrakech è la terza opzione, ma anche un’alternativa economica per raggiungere il Marocco dagli aeroporti privi di un collegamento diretto con la costa. Da Milano Malpensa le tariffe aeree partono da circa 38 euro e da Palermo da circa 51 euro. Per soggiornare, invece, si trovano tariffe da 33 euro a notte.

Fuori dal podio ma altrettanto economici troviamo:

Tirana, con voli da Milano Malpensa che partono da circa 21 euro e pernottamenti da 34 euro a notte. Per questa destinazione anche da altri aeroporti italiani si trovano opportunità interessanti, per esempio da Verona le tariffe partono da circa 25 euro, da Bari da 28 euro e da Roma Fiumicino e Palermo da circa 30 euro;

Varsavia, con voli da Milano Malpensa a partire da circa 30 euro, mentre il costo degli hotel parte da 47 euro a notte. Da Roma Fiumicino e Palermo si trovano collegamenti a partire, rispettivamente, da circa 42 e 41 euro;

Siviglia, raggiungibile da Milano Malpensa a partire da circa 33 euro, mentre il costo indicativo di un hotel parte da 45 euro a notte. Da Roma Fiumicino si trovano collegamenti da circa 42 euro;

Manchester, nel Regno Unito, con voli da Milano Malpensa che partono da circa 22 euro, mentre gli hotel risultano disponibili da circa 52 euro a notte. Da Roma Fiumicino le tariffe aeree partono da circa 39 euro.

A chiudere la classifica ci sono infine:

Porto, in Portogallo. Da Milano Malpensa i voli risultano disponibili da circa 35 euro, mentre gli hotel partono da 43 euro a notte. Il centro storico, il quartiere della Ribeira e le cantine del vino di Porto sono tra le principali attrazioni. A novembre è consigliabile considerare anche la possibilità di pioggia e scegliere un alloggio ben collegato ai luoghi da visitare;

Palermo, senza uscire dall’Italia. Da Milano Malpensa i voli partono da circa 30 euro, mentre il costo indicativo di un hotel parte da 44 euro a notte. Da Roma Fiumicino e Bari sono disponibili tariffe aeree a partire da circa 30 euro;

Londra, nel Regno Unito. Da Milano Malpensa i voli partono da circa 30 euro, mentre gli hotel risultano disponibili da 44 euro a notte. Da Roma Fiumicino le tariffe aeree partono da circa 46 euro, mentre da Verona si trovano collegamenti da circa 31 euro.

L’elenco delle offerte voli e hotel a novembre

Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le offerte di voli diretti e hotel a 4 stelle utilizzati per questo articolo.

Aeroporto di Partenza Destinazione Volo Diretto da Hotel da Milano Malpensa Tirana € 21 € 34 Milano Malpensa Siviglia € 33 € 45 Milano Malpensa Palermo € 30 € 44 Milano Malpensa Agadir € 30 € 31 Milano Malpensa Marrakech € 38 € 33 Milano Malpensa Varsavia € 30 € 47 Milano Malpensa Cracovia € 32 € 30 Milano Malpensa Varna € 49 € 22 Milano Malpensa Manchester € 30 € 52 Milano Malpensa Londra € 30 € 44 Milano Malpensa Birmingham € 36 € 38 Milano Malpensa Liverpool € 36 € 33 Milano Malpensa Oporto € 35 € 43 Milano Malpensa Lisbona € 46 € 47 Milano Malpensa Faro € 50 € 57 Roma Fiumicino Praga € 50 € 38 Roma Fiumicino Palermo € 30 € 44 Roma Fiumicino Trapani € 39 € 37 Roma Fiumicino Siviglia € 42 € 45 Roma Fiumicino Sofia € 40 € 53 Roma Fiumicino Varna € 46 € 22 Roma Fiumicino Marsiglia € 30 € 53 Roma Fiumicino Lourdes € 39 € 45 Roma Fiumicino Tolosa € 41 € 64 Roma Fiumicino Nizza € 51 € 43 Roma Fiumicino Varsavia € 42 € 47 Roma Fiumicino Katowice € 44 € 41 Roma Fiumicino Cracovia € 48 € 30 Roma Fiumicino Tirana € 30 € 34 Roma Fiumicino Manchester € 39 € 52 Roma Fiumicino Londra € 46 € 44 Roma Fiumicino Birmingham € 49 € 38 Bari Tirana € 28 € 34 Bari Bologna € 30 € 47 Bari Venezia € 30 € 45 Bari Palermo € 30 € 44 Bari Milano € 30 € 45 Bari Roma € 30 € 48 Bari Budapest € 32 € 37 Bari Norimberga € 46 € 49 Bari Nizza € 47 € 43 Bari Vienna € 47 € 50 Bari Londra € 48 € 44 Palermo Madrid € 41 € 58 Palermo Bologna € 27 € 47 Palermo Venezia € 28 € 45 Palermo Tirana € 30 € 34 Palermo Londra € 36 € 44 Palermo Varsavia € 41 € 47 Palermo Cracovia € 47 € 30 Palermo Marsiglia € 48 € 53 Palermo Nizza € 56 € 43 Palermo Budapest € 49 € 37 Palermo Marrakech € 51 € 33 Verona Tirana € 25 € 34 Verona Londra € 31 € 44 Verona Manchester € 40 € 52 Verona Birmingham € 47 € 38 Verona Madrid € 34 € 58

Disclaimer: le tariffe dei voli e i prezzi per il pernottamento in hotel sono quelle che risultano al momento della rilevazione (ottobre 2026) e possono cambiare in base alla disponibilità, alle date selezionate, all’anticipo della prenotazione e alle condizioni delle singole compagnie aeree o strutture.