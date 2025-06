Il Komandante annuncia 10 nuove date per la prossima estate, con importanti ritorni, a iniziare dalla Sardegna, dove non faceva concerti dal 2019

È sold out il tour 2025 di Vasco Rossi, il Vasco Live Duemilaventicinque, partito da Torino il 31 maggio. Il komandante ha annunciato oggi 10 nuove date in 5 città italiane per il 2026, con un nuovo tour che lo porterà in venue in cui non faceva tappa (in alcuni casi) da molti anni, per la gioia dei fan storici.

I grandi ritorni

In Sardegna, ad esempio, l’ultima apparizione risale a ben 6 anni fa, quando si era esibito a Cagliari con due serate record alla Fiera, con oltre 60mila spettatori. Questa volta sarà l’Arena di Olbia ad accoglierlo.

Anche ad Ancona mancava da tempo: l’ultima volta allo Stadio del Conero risale al 2016. Udine e Ferrara lo avevano ospitato, rispettivamente, nel 2018 e nel 2023. Bari è stata invece una tappa toccata nel 2024, con il consueto ciclo biennale tipico dei tour del Blasco.

Per ora le date annunciate per il Vasco Live 20|26 (come è stilizzato nella locandina), sono le seguenti:

5 e 6 giugno – Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani”;

12 e 13 giugno – Olbia, Arena;

18 e 19 giugno – Bari, Stadio San Nicola;

23 e 24 giugno – Ancona, Stadio del Conero;

28 e 29 giugno – Udine, Bluenergy Stadium.

È possibile che in caso, quasi certo, di sold out, siano aggiunte nuove tappe del tour.

Da quando sono disponibili i biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan più accaniti e per i possessori di una carta di credito Mastercard su Vivaticket. Qua le date da ricordare:

dal 7 luglio alle 12 – prevendite dedicate agli iscritti al fan club;

dal 9 luglio alle 12 – prevendite dedicate ai clienti Mastercard;

dall’11 luglio alle 13 – vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Vasco

I prezzi per i biglietti del tour 2026 di Vasco saranno noti solo dall’11 luglio. Intanto possiamo dare un’occhiata ai prezzi, indicativi, del tour in corso nell’estate 2025 che, ricordiamo, è sold out.

La tabella tiene conto della categoria del biglietto e di una media dei prezzi rilevati tra Roma, Napoli, Bologna e Messina attraverso la piattaforma Ticketone senza prendere il considerazione il mercato del secondary ticketing.

VIP Lounge circa 360 euro VIP Gold circa 170 euro Prato Gold circa 95 euro Prato circa 80 euro Settore numerato alto circa 100 euro Capofila settore alto circa 110 euro Settore numerato medio circa 85 euro Capofila settore medio circa 90 euro Settore numerato basso circa 55 euro Capofila settore basso circa 70 euro Visione limitata dai 50 ai 90 euro Prezzi più bassi del tour circa 50 euro

I numeri record del Komandante

Il tour di questa estate ha stabilito nuovi record nella carriera della rockstar di Zocca, con 648mila biglietti totali in 7 città (aveva fatto meglio nel 2022 con oltre 700mila spettatori, ma in 11 città).

I primi 400mila sono andati a ruba nel giro di un’ora, a conferma del titolo di Re degli Stadi che spetta di diritto al cantautore emiliano, che sposta fan da tutta Italia, con un giro di denaro impressionante.

Oltre ai biglietti dei concerti, infatti, un nuovo tour di Vasco è sempre un’occasione per far fatturare agenzie di viaggio e di trasporti che fanno partire bus e navi tra le varie regioni per permettere agli appassionati di raggiungere l’amato Komandate.