Otto puntate per una cifra record per la serie Netflix, che ha più che triplicato gli stipendi degl cast protagonista: ecco tutte le cifre

Stranger Things 5 è dietro l’angolo? Non proprio ma sono state annunciate le date ufficiali e, di fatto, l’attesa dei fan della serie Netflix sta per terminare. Il gran finale è stato girato e ora non resta che dare il tempo alla piattaforma streaming di mettere in moto la grande macchina promozionale. Del resto questa stagione è costata moltissimo e da essa dipende una fetta importante del bilancio annuale. Scendiamo però nei dettagli dei costi, tra singoli episodi e pretese del cast.

Quando esce Stranger Things 5

In casa Netflix si prevedono cifre mai registrate prima. Quello di Stranger Things è un fenomeno generazionale (al netto del fatto che giochi con la nostalgia di un’altra generazione rispetto a quella cui mira). Ha già in passato contribuito nettamente ai bilanci della piattaforma streaming e ora torna per un capitolo conclusivo, che sta già dando il via a massicci “rewatch” di massa.

Occorre però massimizzare le entrate, sia in termini di abbonamenti che di introiti pubblicitari (abbonamento standard con spot, ndr). Per questo motivo si è deciso di dividere nuovamente la stagione in più capitoli. Tre uscite che costringono gli utenti a sottoscrivere almeno due abbonamenti mensili. Ecco le date:

primo capitolo 26 novembre 2025;

secondo capitolo 25 dicembre 2025;

terzo capitolo 31 dicembre 2025.

Stranger Things 5, quanto è costato

Rispetto alla quarta stagione, Stranger Things 5 avrà un episodio in meno. Saranno trasmesse infatti 8 puntate. L’ultima, però, si ritiene possa avere la durata di un film. Non è da escludere che possa superare le 2h e 30 minuti del capitolo nono della quarta annata dello show. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali, ma viene da pensare che 150 minuti sia ora il nuovo minimo da attendersi, fino a un massimo ipotetico di 180 minuti (3 ore).

Detto ciò, la quarta stagione ha avuto un costo complessivo di circa 270 milioni di dollari, ovvero poco più di 230 milioni di euro. Considerando i 9 episodi proposti, il calcolo è di circa 30 milioni di dollari per singola puntata, anche se prevedibilmente la divisione non è stata così precisa. L’ultima puntata è una pellicola vera e propria e, dunque, avrà avuto un peso maggiore nella distribuzione del budget.

Anche in questo caso non ci sono cifre ufficiali per la quinta stagione. Si prevede però un budget di circa 300 milioni di dollari per Stranger Thigns 5, ovvero 37,5 milioni circa per episodio. Convertito in euro: 260 milioni di euro in totale, circa, e 32,5 per episodio, circa. Considerando anche il costo di cast, troupe e promozione, l’investimento è ben superiore ai 400 milioni di dollari (forse vicino al mezzo miliardo).

Quanto guadagna il cast di Stranger Things 5

Nel 2023 il cast protagonista di Stranger Things ha chiuso l’accordo per la quinta e ultima stagione. Si può dire come tutti abbiano massimizzato quest’esperienza, soprattutto i più giovani. La loro vita è radicalmente cambiata e questa firma conclusiva ne è la prova.

L’unica a distinguersi dalla massa è Millie Bobby Brown, che con Netflix ha un accordo più ampio, connesso ad altri progetti, di cui è anche produttrice. Esclusa Eleven, dunque, la cifra complessiva è di 80 milioni di dollari, così divisi:

Stranger Things 5 – Guadagni Cast Cast maturo 9,5 milioni di dollari a testa per Wynona Ryder e David Harbour. Erano gli attori più conosciuti all’interno del cast protagonista, e con potere contrattuale. Incasso più che triplicato rispetto ai 2,8 milioni della terza stagione Cast giovane Poco più di 7 milioni di dollari a testa per il gruppo di giovani protagonisti, ovvero Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Finn Wolfhard. Stessa cifra però anche per Sadie Sink, considerando la fama raggiunta nel frattempo. Un balzo enorme, a fronte dei 200mila dollari a testa della prima stagione

Nel conto degli 80 milioni di dollari occorre inserire anche un terzo gruppo, composto da Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Hawke. Per loro poco più di 6 milioni di dollari l’uno. Al di fuori del budget indicato, invece, rientrano i seguenti attori, tra gli altri (con stipendi notevoli ma decisamente inferiori):