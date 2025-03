Fonte: Ufficio stampa Ralph Lauren Ralph Lauren celebra il fascino senza tempo degli Hamptons con la collezione Primavera 2025

Ci sono luoghi che non sono solo una destinazione, ma una vera e propria fonte di ispirazione. Per il brand Ralph Lauren, gli Hamptons rappresentano molto più di una semplice fuga dalla città “sono un universo fatto di cieli infiniti, spiagge incontaminate, campi verdi e quella luce straordinaria che ha affascinato artisti di ogni epoca”. È proprio questo scenario che fa da sfondo alla nuova collezione Primavera 2025, un omaggio allo stile sofisticato e rilassato della East Coast americana.

Eleganza senza tempo negli Hamptons

Per raccontare questa nuova collezione, Ralph Lauren ha scelto di girare la campagna negli scenari più iconici degli Hamptons. Alasdair McLellan ha catturato l’anima del brand attraverso scatti evocativi, mentre Jacob Sutton ha realizzato un film che restituisce tutta la magia di questi luoghi. Tra stalle baciate dal sole, campi da polo perfettamente curati e staccionate bianche, prendono vita le linee Ralph Lauren Collection, Purple Label e Polo Ralph Lauren, espressione di un’eleganza senza tempo.

Fonte: Ufficio stampa Ralph Lauren

I blazer iconici, gli abiti dal taglio impeccabile e le camicie sartoriali si tingono di una palette dominata da blu e bianco, in perfetta armonia con il cielo ceruleo degli Hamptons. Le silhouette classiche vengono rivisitate con drappeggi sensuali, esaltando quel mix di romanticismo e robusta eleganza che caratterizza le località balneari più esclusive.

Fonte: Ufficio stampa Ralph Lauren

Sulle spiagge dorate, dove le onde si infrangono dolcemente sulla costa, lo stile sportivo viene reinventato con motivi grafici audaci, capi in lino dai colori accesi e l’intramontabile combo di camicia bianca croccante e denim, perfetta per le giornate sotto il sole.

The Ralph Bag: un’icona di lusso adatta ad ogni occasione

La stagione Primavera 2025 segna anche il debutto di The Ralph Bag, una nuova collezione di borse destinate a diventare un must-have. Ispirata alla passione di Ralph Lauren per le automobili d’epoca, questa borsa unisce design strutturato e materiali pregiati, con dettagli esclusivi come metalli lucidi e legno di radica, che richiamano gli interni delle vetture vintage. Il risultato è un accessorio che celebra l’alta artigianalità italiana, combinando estetica e funzionalità in un equilibrio perfetto.

Fonte: Ufficio stampa Ralph Lauren

La Ralph Bag verrà presentata ufficialmente in occasione di un esclusivo evento a Shanghai, il 2 aprile, dando il via a una serie di attivazioni globali. Tra le iniziative più attese, un pop-up store a Tokyo, un restyling della Ralph’s Hamptons House a Dubai e molte altre esperienze immersive che porteranno il fascino degli Hamptons in giro per il mondo.

L’heritage di Ralph Lauren, dodici pezzi d’archivio che fanno la storia

Per la prima volta, Ralph Lauren introduce anche una speciale capsule collection Ralph Lauren Vintage, che ripropone 12 pezzi d’archivio della Ralph Lauren Collection dei primi anni 2000. Questi capi iconici, scelti per la loro capacità di rappresentare lo stile effortless-chic degli Hamptons, saranno una fonte di ispirazione per la collezione Primavera 2025, confermando ancora una volta il legame indissolubile tra il brand e il suo patrimonio estetico.

Fonte: Ufficio stampa Ralph Lauren

Con questa nuova collezione, Ralph Lauren riesce ancora una volta a trasformare il lifestyle in moda, catturando l’essenza di un luogo magico e traducendolo in capi che raccontano una storia di eleganza, raffinatezza e sogno americano.