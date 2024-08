Prada stupisce ancora, continua il momentum positivo anche per Miu Miu

Il gruppo Prada registra un solido primo semestre, con vendite retail in crescita del 18% ed ebit margin al 22,6%

Fonte: Ufficio stampa Prada Prada SS25

Il Consiglio di Amministrazione di Prada S.p.A. ha esaminato e approvato il Bilancio Consolidato relativo al primo semestre concluso il 30 giugno 2024. Continua la corsa nelle vendite del Gruppo Prada coi marchi Prada e Miu Miu, quest’ultimo che già aveva sorpreso il mondo del fashion con la trimestrale stavolta fa ancora più utili.

Fonte: Ufficio stampa Prada

La cosa ha del prodigioso, e stupisce, perché il clima intorno alla moda e al lusso sta registrando spesso delle battute d’arresto o almeno delle incrinature. Invece le cifre rivelate a Milano durante il Consiglio di Amministrazione di Prada SpA ha esaminato e approvato un Bilancio Consolidato del primo semestre di quest’anno e concluso a giugno 2024, di tutto rispetto.

Fonte: Ufficio stampa Prada

Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada, ha commentato: «I risultati positivi raggiunti nella prima metà dell’anno riflettono l’attività svolta con disciplina, raggiungendo gli obiettivi strategici del Gruppo. Siamo soddisfatti di aver generato una crescita like-for-like di alta qualità e superiore alla media di mercato, nonostante il contesto di settore sempre più incerto. La flessibilità della nostra organizzazione ci dà fiducia nella capacità di affrontare i prossimi mesi, mentre continuiamo a investire per sostenere la crescita futura».

Fonte: Ufficio stampa Prada

Prada ha continuato a beneficiare della forza creativa del marchio, di iniziative di comunicazione di grande impatto e del costante coinvolgimento del pubblico. La performance positiva del brand è stata supportata da un mix di prodotto ben bilanciato: novità e icone hanno contribuito a sostenere la Pelletteria, mentre creatività e dinamismo hanno continuato ad alimentare la desiderabilità del Ready-To-Wear e delle Calzature. Il successo delle ultime sfilate donna e uomo ha confermato la forza dei codici estetici del marchio. Personalità internazionali hanno animato le campagne dedicate alla reinterpretazione dell’iconica borsa Galleria e alla collezione Prada Re-Nylon, amplificandone ulteriormente la visibilità.

Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo, ha sottolineato: «Il Gruppo ha registrato 14 trimestri consecutivi di crescita like-for-like di alta qualità, con un secondo trimestre positivo che si è aggiunto a un buon inizio d’anno. Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida e Miu Miu ha confermato un’ottima performance; entrambi i marchi hanno beneficiato di identità, creatività e posizionamento forti e distintivi. Alla luce del contesto macroeconomico e geopolitico attuale, le dinamiche di settore sono diventate più sfidanti; questo ci richiede agilità e incisività a livello di prodotto, comunicazione e posizionamento, per continuare a rafforzare la relazione con i clienti e progredire nel nostro percorso verso l’eccellenza Retail. Pur rimanendo vigili, continuiamo a eseguire la nostra strategia con determinazione e confermiamo l’ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato.»

Fonte: Ufficio stampa Prada

Miu Miu ha continuato a brillare grazie al crescente entusiasmo della sua community alimentato da sfilate ed eventi di successo. La risposta commerciale molto positiva ha interessato tutte le categorie di prodotto ed è stata sostenuta da iniziative di comunicazione di forte impatto, tra cui la nuova campagna Leathergoods.

Prosegue il percorso ESG del Gruppo

Il Gruppo Prada ha continuato a lavorare per implementare la propria strategia climatica, concentrandosi sulla riduzione dell’impatto delle attività in termini di emissioni di gas serra di Scope 3 attraverso un ambizioso piano di transizione verso materie prime a minor impatto, con particolare attenzione a pelle, cotone, viscosa, poliestere e nylon, nonché carta e plastica per gli imballaggi. Gestione delle sostanze chimiche, tracciabilità delle materie prime e raccolta dei dati sull’acqua sono state altre importanti aree di focus.