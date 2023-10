Ottobre rosa, a Roma la “Pink PP Portraits” di Piccioli

All'ospedale Isola Tiberina va in scena fino al 30 ottobre Pink Portraits, una rassegna di scatti curata da Pierpaolo Piccioli per celebrare le donne che hanno vinto la battaglia contro il tumore al seno.

Fonte: Ufficio stampa Pierpaolo Piccioli e Daniele Piacenti Ceo Isola Tiberina Hospital

Roma si tinge di rosa, lo stilista Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha dato vita ad una speciale mostra che si inserisce nel fitto programma di iniziative di Ottobre Rosa 2023, il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione sulle patologie tumorali prettamente femminili.

La mostra fotografica è allestita fino alla fine di ottobre all’ospedale Isola Tiberina, una rassegna di scatti che hanno per soggetto ex pazienti oncologiche della struttura e tanti volti noti che hanno voluto abbracciare questa occasione di promuovere la consapevolezza sulla malattia.

La moda che unisce

Un’occasione concreta per avere di fronte a sé esempi virtuosi che hanno sconfitto il cancro, scegliendo di mettere la propria testimonianza e la propria storia al servizio della ricerca e di tutti coloro che quotidianamente lottano contro questo male.

Fonte: Ufficio stampa

La moda ha così abbracciato un’importante causa, unendo le forze e organizzando una mostra di fotografie scattate proprio dallo stesso Piccioli che, sotto il segno del colore rosa, simbolo di Valentino, ha composto un portfolio di ritratti di donne che il tumore lo hanno sconfitto, molte proprio nell’ospedale romano.

Donne che con questa iniziativa si sono messe in gioco in prima persona per sottolineare l’importanza della prevenzione, nella consapevolezza che la malattia oggi ha più possibilità di cura. Una speranza in più che, dopo un periodo buio, tornare a una vita piena si può.

Un omaggio all’unicità

“La Mostra PINK PP Portraits è il risultato dell’incontro con venti donne, rigorosamente vestite di rosa: il colore della forza, della resilienza, del coraggio. Ma è anche l’omaggio all’unicità di queste persone, alla loro densa umanità, che emerge dal monocromo degli abiti e dello sfondo. È un regalo inestimabile che loro hanno fatto a me, e non viceversa. Sono profondamente grato e riconoscente nei confronti di chi ha preso parte a questo progetto e lo ha reso possibile” ha spiegato Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino che ha esposto nel cortile interno dell’ospedale, al centro del noto isolotto circondato dal fiume Tevere.

L’Isola Tiberina rappresenta ad oggi un’importante unità di chirurgia senologica, un’eccellenza nella cura del tumore della mammella, ed è parte integrante della Breast Unit.

Il centro di senologia raccoglie le competenze di tutti gli specialisti coinvolti nel lavoro di diagnosi, cura e riabilitazione delle donne affette da tale patologia (chirurgo senologo, chirurgo plastico, patologo, radiologo, oncologo, radioterapista, ginecologo, psicologo, medico genetista, biologo, fisioterapista, case manager) e offre un percorso integrato per fornire terapie personalizzate e costantemente aggiornate.

“L’Ospedale Isola Tiberina dedica da sempre molta attenzione alle patologie femminili, proponendo iniziative e programmi di prevenzione che favoriscano stili di vita salutari nei vari contesti, partendo dall’ambiente scolastico fino ai luoghi di lavoro. – dichiara Daniele Piacentini, Amministratore Delegato dell’Ospedale Isola Tiberina – La centralità della persona e dei bisogni di cura sono il presupposto che hanno portato l’Ospedale alla programmazione dei percorsi assistenziali, pensati come contesti organizzativi per l’integrazione delle competenze disciplinari e professionali coinvolte nella diagnosi e nel trattamento di alcune condizioni cliniche”.