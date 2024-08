«Con Kamala ora e per sempre» parola di Piccioli

Fonte: IPA Pierpaolo Piccioli

Piccioli in una storia sul suo profilo Instagram ha mostrato le parole della candidata a Presidente degli Stati Uniti, redatte su carta intestata, che nell’incipit citano: «Caro Pierpaolo, ti prego di accettare la mia gratitudine per tutto il supporto che mi hai fornito. Congratulazioni per il tuo lavoro come direttore creativo di Valentino. Possa il prossimo capitolo portarle continui successi e felicità».

Dai meme alla moda: la pop culture di Kamala

Da quando ha sostituito Joe Biden nella corsa alle prossime presidenziali statunitensi, la candidata del partito democratico americano è diventata protagonista di una campagna che ha sposato completamente il mondo della pop culture, dai meme alla moda. Sebbene non sia ancora apparsa a una manifestazione politica in un abito disegnato da Piccioli, il designer ha accompagnato la foto della lettera con la frase «Con Kamala ora e per sempre».

La campagna elettorale di Kamala Harris passa per l’immagine, ovviamente, ma soprattutto per l’entourage artistico. Harris ha trovato appoggio nei fandom più potenti della musica pop, con il suo primo video promozionale che porta come colonna sonora “Freedom” di Beyoncé e i Swifties che hanno raccolto autonomamente, Taylor Swift non ha ancora pubblicizzato il suo supporto nei confronti della candidata, donazioni per il valore complessivo di 138 mila dollari.

Mentre il suo guardaroba regolare include Converse e paillettes, all’ultima convention di Chicago ha indossato una tan suit di Chloé. Con la lettera di congratulazioni a Piccioli e la pubblica risposta del designer, risulta chiaro che l’intento di Kamala Harris di trovare sostenitori nel mondo delle arti sia andato nuovamente a segno.

In America il sostegno delle persone di talento ai candidati alla Presidenza ha un peso importante, Piccioli che ha sempre condiviso messaggi di integrazione, pace, cultura e speranza, si è schierato a favore dei Kamala Harris. Lui, nel frattempo, non si pronuncia su quale sarà il suo prossimo capitolo, con quale collaborazione potrà esprimere il suo talento, in un futuro non troppo lontano.