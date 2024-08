Oasis, la grande reunion nel 2025: le date del tour, i biglietti e i prezzi

Fonte: ANSA Gli Oasis tornano insieme nel 2025

La notizia della reunion dei fratelli Gallagher, Noel e Liam, è esplosa scatenando l’euforia dei tanti appassionati che oramai non ci credevano più. Il leggendario gruppo britannico ovvero gli Oasis ha annunciato una serie di concerti nel 2025. Al momento sono state svelate solo alcune date e tra queste, per ora, non compare l’Italia. La speranza è quindi che la band possa introdurne di nuove per il tour globale che si estenderà oltre l’Europa. Quali sono allora le date e dove comprare i biglietti? Ecco le prime notizie ufficiali.

Oasis di nuovo insieme: il tour nel 2025 dopo 15 anni

Sul sito ufficiale degli Oasis, i fratelli Gallagher hanno annunciato la loro reunion dopo la rottura del 2009 con queste parole: “Le armi si sono zittite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in TV”. Subito dopo la notizia i trend sono stati tutti per loro e il motivo è chiaro: sound freschissimo, energia travolgente, che hanno conquistato il pubblico fin da loro debutto negli anni Novanta.

Pionieri assoluti dell’indie rock e, in particolare, del britpop, creatori di brani leggendari come “Supersonic” e “Live Forever”. Non erano soltanto canzoni ma veri inni generazionali che parlavano di sogni, speranze e ribellioni e proprio per questo gli Oasis sono diventati il simbolo di una generazione.

Indimenticabile anche la rivalità con i Blur, un po’ come fu tra Rolling Stones e Beatles. Qualcuno dice che la partita è stata vinta dai due Gallagher, visto che “(What’s the Story) Morning Glory?” ha venduto in tutto il mondo oltre 16 milioni di copie e compare al terzo posto nella classifica degli album più venduti di tutti i tempi nel Regno Unito, dove ha venduto oltre 4 milioni e 300mila copie.

Gli esordi con i Rain e “Definitely Maybe” – sono gli inizi degli anni Novanta -, l’ascesa – nella primavera del 199 raggiunsero per la prima volta la vetta della classifica britannica dei singoli con “Some Might Say” -, il primo concerto in Italia il 3 luglio 1995 al Rolling Stone di Milano, fino alla consacrazione proprio con “(What’s the Story) Morning Glory?”.

A 30 anni esatti dall’uscita dell’album “Definitely Maybe e a 15 dalla separazione dei due fratelli, non stupisce quindi l’eccitazione dei fan nell’apprendere che il prossimo anno li potranno riascoltare live in un tour 2025 che si preannuncia già epico, oltre che ovviamente sold out. Gli Oasis sono tornati e come nel passato promettono di farci rivivere un’esperienze indimenticabile.

La rottura tra Liam e Noel Gallagher

La rottura tra i due fratelli fu una pagina incredibile delle cronache lifestyle di allora. Fu Noel a separarsi ufficialmente da Liam. Noel raccontò disse di aver lasciato la band perché “ne avevo abbastanza di Liam”. Svelò anche che il concerto del 23 agosto 2009 al V Festival era stato annullato non perché Liam avesse la laringite, come si disse per molto tempo, ma perché Liam era troppo ubriaco per salire sul palco a cantare.

In più, spiegò sempre Noel, “la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’insistenza di Liam nel voler pubblicizzare la sua linea di abbigliamento, la Pretty Green, nel programma del tour degli Oasis, cosa che io non approvavo”.

Quanto hanno venduto gli Oasis

Il duo inglese ha pubblicato in totale 11 album e si stima che abbiano venduto oltre 70 milioni di dischi, di cui 18 nel solo 1996. Solo su Spotify le loco canzoni fanno registrare qualcosa come 21 milioni di stream al mese.

Hanno piazzato ben 8 singoli al primo posto della classifica del Regno Unito, 22 singoli consecutivi entrati nella top 10 inglese e hanno raccolto 15 NME Awards, 6 Brit Awards, 9 Q Awards e 4 MTV Europe Music Awards.

Passato alla storia, nell’agosto 1996, uno dei più grandi concerti all’aperto mai realizzati nel Regno Unito, a Knebworth Park: l’evento fu seguito complessivamente da 250mila spettatori, ma a cercare di comprare i biglietti furono in 2,6 milioni di persone, pari al 5% della popolazione britannica di allora.

Oasis tour 2025: le date

Nel loro comunicato ufficiale, Noel e Liam Gallagher hanno svelato che il tour partirà il prossimo 4 luglio 2025 da Cardiff e si concluderà il 17 agosto dello stesso anno. In tutto ci saranno 14 concerti con quattro date a Manchester, che è la città che ha visto nascere la band.

Ecco le date ufficiali dei concerti, per ora:

4-5 luglio a Cardiff al Principality Stadium;

a al Principality Stadium; 11-12-19 e 29 luglio a Manchester e precisamente all’Heaton Park;

a e precisamente all’Heaton Park; 25-26 luglio e 2-3 agosto a Londra al Wembley Stadium;

e a al Wembley Stadium; 8-9 agosto a Edimburgo allo Scottish Gas Murrayfield Stadium;

a allo Scottish Gas Murrayfield Stadium; 16-17 agosto al Croke Park di Dublino.

Dove acquistare i biglietti

Per ciascun concerto, gli orari precisi di apertura non sono stati ancora comunicati. I biglietti per le date nel Regno Unito, invece, si potranno acquistare a partire dalle ore 9 di sabato 31 agosto su ticketmaster Uk, Gigsandtours e Seetickets. Quelli per le date di Dublino, invece, su ticketmaster.ie ma a partire dalle ore 8 del mattino nel medesimo giorno.

Per evitare truffe sui biglietti e rischi di siti hackerati, il suggerimento è quello di acquistare sempre sulle piattaforme ufficiali.

Per quanto riguarda i prezzi, ancora tutto tace: le cifre non sono state ancora svelate, ma secondo alcuni giornali inglesi come il Daily Mail o il The Sun potrebbero aggirarsi intorno alle 100 sterline, ovvero circa 150 euro. In ogni caso, informazioni maggiori si avranno, come detto, il 31 agosto.

La reunion degli Oasis, secondo Johnatan Shalit di InterTalent, potrebbe generare un fatturato di 400 milioni di sterline. Una cifra colossale che potrebbe tradursi in un guadagno di 50 milioni di sterline, cioè quasi 60 milioni di euro, ciascuno per Liam e Noel se si considerano le sponsorizzazioni e il merchandising, oltre alla vendita dei biglietti.