Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Dario Vitale sarà il nuovo direttore creativo del marchio Armani

C’è una svolta in corso nella casa di moda milanese. Il Gruppo Armani ha infatti ufficializzato la nomina di Dario Vitale a direttore creativo di Emporio Armani e della divisione accessori Giorgio Armani.

Un passaggio di testimone inusuale per l’organizzazione interna alla maison: Vitale è infatti il primo stilista non appartenente alla famiglia a ricoprire un incarico di tale responsabilità strategica.

Chi è Dario Vitale

Fino a oggi la direzione creativa del gruppo era rimasta strettamente legata alla guida diretta del fondatore, affiancato dai membri della famiglia e da storici collaboratori di fiducia. L’ingresso di Dario Vitale rappresenta l’inizio di una fase del tutto nuova.

Romano, classe 1983, lo stilista vanta un curriculum di altissimo livello maturato nei vertici del lusso internazionale. Dopo le esperienze in Dsquared2 e Bottega Veneta, ha consolidato la sua carriera in Tiffany & Co. come VP of Design, fino a ricoprire il ruolo di Design Director da Miu Miu.

Un passaggio di testimone storico

La nomina di una figura esterna potrà creare una sinergia virtuosa tra il patrimonio di competenze della casa e le nuove sensibilità del mercato globale. L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza è far dialogare la tradizione con la modernità, valorizzando la struttura stilistica esistente per sostenere lo sviluppo del business, pur mantenendo salde le radici nell’inconfondibile estetica definita da Giorgio Armani.

Accogliendo la nomina, lo stesso Dario Vitale non si è limitato nel rimarcare il rispetto che nutre per il patrimonio e la storia della maison:

Armani custodisce una legacy fortissima e un linguaggio stilistico inconfondibile, un patrimonio pluridecennale che ha plasmato la storia della moda. Affronto questa sfida con un forte senso di responsabilità e grande entusiasmo, pronto a costruire su queste solide fondamenta per definire insieme una nuova era.

Il rilancio di Emporio Armani e della linea accessori

Al nuovo direttore creativo sono affidate due leve commerciali e di immagine di fondamentale importanza per l’equilibrio del gruppo:

il marchio Emporio Armani;

la linea di accessori della prima collezione Giorgio Armani.

Emporio Armani, in particolare, non rappresenta una semplice seconda linea, ma costituisce un vero e proprio motore economico, nato per intercettare un pubblico più attento alla moda urbana.

La scelta di affidare la creatività a un talento affermato è stata accolta con favore anche da Silvana Armani e Leo Dell’Orco, figure chiave nella definizione delle collezioni della casa di moda:

Per noi Emporio è molto più di una linea: è una realtà a cui siamo legatissimi e di cui abbiamo condiviso il percorso fin dalle origini. È nata come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia. Siamo convinti che l’innesto nel team di un talento internazionale già affermato come Dario saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità.

Una scelta strategica

In un mercato globale in costante evoluzione, consolidare la struttura creativa significa dotare la società degli strumenti adatti per affrontare le sfide future, potenziando settori ad alta redditività come la pelletteria, le calzature e i componenti di maglieria e accessori.

A confermare la rilevanza dell’operazione per i piani di sviluppo del gruppo è stato anche l’amministratore delegato Giuseppe Marsocci: