Lo spread oggi è in lieve salita: l'andamento del differenziale tra Roma e Berlino apre la seduta di martedì 18 agosto a 80,2 punti

ANSA Spread Btp-Bund a 80 punti, cosa significa oggi per chi investe.

Lo spread Btp-Bund nella seduta di oggi, martedì 18 agosto, registra una apertura intorno agli 80 punti base.

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni ha avviato le contrattazioni a 80,2 punti base, contro i 79,5 punti della chiusura precedente. Nel corso della mattinata il valore è rimasto per lo più costante, secondo i dati di Borsa Italiana.

Che succede allo Spread

Il rendimento del Btp decennale si mantiene invece al 4,04%. Sono numeri che interessano non soltanto gli operatori finanziari, ma anche i risparmiatori che possiedono Btp o altri titoli di Stato oppure che vogliono capire che cosa stia accadendo al mercato obbligazionario italiano.

Lo spread Btp-Bund misura la differenza tra il rendimento del Btp italiano a 10 anni e quello del Bund tedesco con la stessa scadenza. Il suo andamento viene osservato perché riflette le valutazioni degli investitori sul rischio associato ai due titoli e, più in generale, sul debito pubblico italiano rispetto al benchmark tedesco.

L’apertura dello spread del 17 agosto si era invece assestata a quota 77 punti.

Btp al 4,04%

Per chi sta valutando l’acquisto di un titolo di Stato, lo spread non è l’unico numero da guardare: il dato più importante è il rendimento del Btp, che oggi viaggia sul 4,04%. Il rendimento indica quanto il mercato richiede per detenere quel titolo, considerando il prezzo al quale viene scambiato e i flussi previsti fino alla scadenza. Ma attenzione: rendimento e cedola sono cose diverse. La cedola è l’interesse previsto dalle condizioni dell’obbligazione. Il rendimento di mercato, invece, varia anche in funzione del prezzo al quale il Btp viene acquistato. Per questo motivo un Btp già emesso può continuare a pagare esattamente la stessa cedola prevista all’origine anche quando lo spread cambia di molto.

Lo spread è un indicatore di mercato e non un meccanismo che modifica direttamente le condizioni contrattuali di un Btp già acquistato. A cambiare può essere invece il prezzo del titolo sul mercato secondario. Se i rendimenti di mercato salgono, i prezzi dei titoli obbligazionari già in circolazione tendono a scendere; se i rendimenti scendono, i prezzi tendono invece a salire.

Btp a cedola variabile

Vediamo adesso cosa succede a chi abbia acquistato un Btp a cedola variabile: anche in questo caso bisogna guardare alle condizioni specifiche del titolo. La variazione dello spread Btp-Bund non determina automaticamente una modifica della cedola e l’eventuale adeguamento dipende dalle caratteristiche dell’emissione e dal meccanismo di indicizzazione.

Spread a 80 punti: è alto o basso?

Ci si domanderà a questo punto se uno spread a 80 punti sia alto oppure basso. A gennaio lo spread era riuscito a scendere sotto quota 60 punti base, mentre a marzo era salito oltre quota 90. Oggi si trova quindi in una posizione sostanzialmente intermedia. Borsa Italiana indica per l’anno un minimo di 55,19 punti base e un massimo di 104,94. Il valore attuale va dunque letto come una oscillazione fisiologica. Detta in altre parole, lo spread a quota 80 segnala un nuovo equilibrio in cui il mercato attribuisce al rischio Italia un premio moderato ma costante. I mercati, insomma, si fidano dell’Italia ma non dimenticano le criticità sul tavolo, a partire dall’immenso debito pubblico e dalla scarsa crescita.