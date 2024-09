Prendete carta e penna: arriva la Milano Moda che conta

Fonte: Soliman Magdi. Milano Fashion Week.

Ci accoglie il sindaco Beppe Sala nella maestosa Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano. Si respira aria di moda. Grandi certezze, qualche assenza e graditi ritorni. Dal 17 al 23 settembre torna la settimana della moda femminile che ci catapulta nel mondo delle collezioni femminili per la Primavera Estate 2025.

Fonte: Matteo Calzaretta

Sono 58 le sfilate fisiche, 3 digitali per un totale di 61 appuntamenti a snodarsi in città da Brera a via Savona. Si partirà con il CNMI Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti, poco prima dello show di Fendi, per poi chiudere con la passerella “liquida” di Jacob Cohen. In mezzo; certezze del Made in Italy, giganti momentaneamente assenti e graditi ritorni, si veda lo show di Fiorucci in Triennale evento off-schedulema attesissimo della prima giornata di Fashion Week.

Mancherà all’appello Giorgio Armani che vola a New York, il 17 di ottobre sfilerà in occasione dell’apertura del nuovo flagship in Madison Avenue. Ma anche Tom Ford, che aspetta un nuovo direttore creativo. Assenti anche altri nomi, come Blumarine e MSGM, ma non mancano nuove proposte come Chiccomao, e il supporto by Dolce & Gabbana, alla giovane stilista Susan Fang.

Bando a parole di troppo, prendete carta e penna, ecco l’elenco degli show dal calendario ufficiale della Camera della Moda:

Martedì 17 settembre

CNMI Fashion Hub Opening

15:00 — Fendi

16:30 — Marni

18:00 — Alberta Ferretti

19:00 — Iceberg

Milano Moda Graduate

Mercoledì 18 settembre

09:30 – Antonio Marras

10:30 – Luisa Beccaria

11:30 – Boss

12:30 – Marco Rambaldi

14:00 – Jil Sander

15:00 – Daniela Gregis

16:00 – Del Core

17:00 – Onitsuka Tigeer

18:00 – N°21

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Etro

Giovedì 19 settembre

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Philosophy di Lorenzo Serafini

12:30 – Anteprima

14:00 – Prada

15:00 – Federico Cina

16:00 – Tokyo James

17:00 – MM6 Maison Margiela

18:00 – Moschino

19:00 – GCDS

Venerdì 20 settembre

09:30 – Tod’s

10:30 – Phan Dang Hoang

11:30 – Sportmax

12:30 – Calcaterra

14:00 – Vivetta

15:00 – Gucci

16:00 – Missoni

17:00 – Sunnei

18:00 – Elisabetta Franchi

20:00 – Versace

Sabato 21 settembre

09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Luisa Spagnoli

13:30 – Bally

14:30 – Dolce&Gabbana

16:00 – Diesel

17:00 – The Attico

18:00 – Laura Biagiotti

19:00 – Aniye Records

20:00 – Bottega Veneta

21:00 – Philipp Plein

Domenica 22 settembre

10:00 – Susan Fang con il supporto di Dolce&Gabbana

11:00 – Andreadamo

12:00 – Hui

14:00 – Avavav

15:00 – Francesca Liberatore

17:00 – Rave Review

18:00 – Chiccomao

CNMI Sustainable Fashion Awards

Lunedì 23 settembre

9:30 – Maxivive (digital)

10:00 – Husky (digital)

10:00 – Defaïence by Nicola Bacchilega (digital)

11:00 – Via Piave 33 (digital)

11:30 – Jacob Cohën (digital)