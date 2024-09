La leggenda del Conte porta Villa Zegna a New York

Villa Zegna

Zegna porta il concept “Villa Zegna” a New York City, ispirato alla casa originale del fondatore, Ermenegildo Zegna, situata all’interno dell’Oasi Zegna nelle Alpi italiane a pochi minuti dal Lanificio Zegna. Questa non era solo la casa di Ermenegildo Zegna a Trivero, ma anche il luogo in cui tutto ebbe inizio.

Il concept globale “Villa Zegna” continua il suo viaggio, permettendo al brand di condividere diversi capitoli della sua storia in diverse tappe, svelando l’eredità creata dal Fondatore. La partenza è stata a Milano durante il Salone del Mobile con il lancio del libro: Born In Oasi Zegna, che racconta la storia della visione di Ermenegildo Zegna che, negli anni Trenta, piantò più di mezzo milione di alberi e costruì una strada panoramica che collegava i due versanti del paesaggio montano nell’area in cui oggi sorge l’Oasi Zegna, un territorio naturale di 100 km2 in Piemonte, nel nord Italia, e casa dei valori di Zegna.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Oltre al lancio del libro, Zegna ha donato ufficialmente al Comune di Milano le nuove aiuole di Piazza Duomo, segnando l’inizio di un progetto che mira a creare nuove destinazioni Oasi Zegna in tutto il mondo. A seguire, il 23 maggio, “Villa Zegna” è approdata a Shanghai, con la presentazione di “Villa Zegna: un Oasi di lino”. Il secondo capitolo è ora New York: La leggenda del Conte e racconta il viaggio di Ermenegildo Zegna in America nel 1938.

Spinto da uno spirito pionieristico, il Fondatore voleva portare i suoi straordinari tessuti, già molto conosciuti in Europa, nella più grande economia del mondo: l’America. Si imbarcò quindi su un transatlantico, l’SS Rex, alla volta di New York City per incontrare i sarti italiani che considerava i “migliori promotori dei tessuti Zegna”. Per commemorare questa occasione e rafforzare i legami con questi artigiani, nel 1938 organizzò una cena di gala in onore dei Professional Italian Tailors of America, un evento che divenne il simbolo di una partnership duratura e l’inizio dell’eredità Zegna negli Stati Uniti.

Situata nell’Upper East Side, “Villa Zegna” onora l’eredità del fondatore Ermenegildo Zegna, che fu insignito del titolo nobiliare di Conte di Monte Rubello per l’eredità creata come imprenditore, filantropo e uomo d’affari.

Con questo spirito, un edificio iconico di Manhattan è stato trasformato nella casa originale del Fondatore. Per una sola settimana, e solo su invito, si potrà vivere un’esperienza unica che va ben oltre il prodotto. Su tre piani, il cliente scoprirà la storia del primo viaggio a New York, passando attraverso l’Oasi Zegna, l’ufficio originale di Ermenegildo Zegna, la sala da pranzo di Villa Zegna e infine un piano dedicato alle collezioni più esclusive del brand.

“Villa Zegna” permette agli ospiti di esplorare il mondo del brand attraverso un viaggio multisensoriale e rappresenta il nuovo approccio di Zegna al luxury clienteling, offrendo nuove esperienze che rafforzano il legame col marchio. Una lounge privata dedicata a selezionati top customer, permetterà di vivere una sessione di shopping su misura con prodotti non disponibili nei negozi retail, oltre a esclusive versioni personalizzate della nuova giacca “Il Conte”.

Durante la settimana, Zegna ospiterà diverse cene esclusive, riunendo gli amici più stretti del marchio, opinion leader, celebrity, top client, tastemaker e stampa per celebrare questo momento emozionante e invitarli a conoscere l’eredità del Fondatore di ZEGNA.