Roman Coppola celebra il legame tra Zegna e gli States

Fonte: Ufficio stampa Zegna Roman Coppola

Presentato un nuovo cortometraggio commissionato dal brand Zegna, scritto e diretto da Boramy Viguier, accompagna il regista americano Roman Coppola mentre ripercorre la storia del fondatore Ermenegildo Zegna, il Conte di Monte Rubello, attraverso i saloni della storica villa familiare, e del lanificio a Trivero fino al paesaggio montano dell’Oasi Zegna.

Il corto visto da vicino

Nel film, Roman Coppola scopre la vita di un luogo e l’eredità di un fondatore visionario, mantenuta viva per i posteri. Indossando l’iconica giacca “Il Conte”, Coppola è una sorta di osservatore fino a quando il viaggio non assume un taglio personale, riflettendo sulla propria eredità, sull’importanza delle radici e su come le decisioni prese ispirino le generazioni future.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Il legame tra il brand e l’America

Svelato durante il concept globale “Villa Zegna” a New York, secondo capitolo dopo Shanghai “Villa Zegna: un Oasi di lino”, presentato in maggio, il film celebra il legame del brand con l’America.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Nel 1938, Ermenegildo Zegna, Conte di Monte Rubello, navigò a bordo di un transatlantico alla volta di New York per ospitare una cena di gala in onore dei Professional Italian Tailors of America.

Oltre alla proiezione del film, “Villa Zegna” a New York ha ospitato diverse cene esclusive, riunendo gli amici più stretti del marchio, opinion leader, celebrity, top client, tastemaker e stampa per celebrare questo momento emozionante, invitandoli a conoscere l’eredità del fondatore di Zegna. Situata nell’Upper East Side, “Villa Zegna” onora l’eredità del fondatore Ermenegildo Zegna, che fu insignito del titolo nobiliare di Conte di Monte Rubello per l’eredità creata come imprenditore, filantropo e uomo d’affari.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Con questo spirito, un edificio iconico di Manhattan è stato trasformato nella casa originale del Fondatore. Per una sola settimana, e solo su invito, si potrà vivere un’esperienza unica che va ben oltre il prodotto. Su tre piani, il cliente scoprirà la storia del primo viaggio a New York, passando attraverso l’Oasi Zegna, l’ufficio originale di Ermenegildo Zegna, la sala da pranzo di Villa Zegna e infine un piano dedicato alle collezioni più esclusive del brand.