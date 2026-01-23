Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Gli occhiali di Emmanuel Macron diventano un caso economico di successo

Durante il Forum economico mondiale di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato gli occhiali da sole per motivi di salute. Nel suo intervento ha sottolineato la necessità di maggiore crescita e stabilità, affermando però che l’Europa “preferisce il rispetto ai bulli e lo Stato di diritto alla brutalità”. Queste parole, riportate da tutti i media internazionali, sono state pronunciate mentre il presidente indossava un paio di occhiali da sole dalle lenti blu specchiate, diventati immediatamente parte integrante dell’immagine del discorso.

Il motivo di questa scelta è prettamente di salute. Macron soffre di una emorragia sottocongiuntivale non grave, circostanza sulla quale aveva ironizzato lui stesso sui social. Quello che doveva essere un ausilio temporaneo è diventato però un elemento simbolico del suo intervento politico.

Il modello scelto e le caratteristiche produttive

Gli occhiali indossati da Macron, durante il discorso in cui ha parlato anche della questione Groenlandia, non sono un classico modello aviator, ma i Pacific S01 realizzati dalla maison Henry Jullien. Si tratta di un’azienda fondata oltre un secolo fa, specializzata in montature di alta gamma, prodotte artigianalmente nello stabilimento della regione francese della Giura.

Ogni montatura richiede almeno 279 operazioni manuali e un ciclo produttivo che si estende fino a quattro mesi. Il prezzo di listino del modello è di 659 euro. Dal punto di vista industriale, la maison Henry Jullien fa oggi capo al gruppo italiano iVision Tech, che ne ha acquisito la proprietà nell’ottobre del 2023. La scelta di Macron, secondo quanto emerso, è avvenuta dopo essersi assicurato che il prodotto fosse interamente realizzato in Francia.

Prima di indossarli a Davos, Macron era già apparso nei giorni precedenti con gli stessi occhiali ironizzando anche sulle sue condizioni di salute. Ovviamente la necessità di averli anche in un vertice così importante ha fatto la differenza sul titolo di iVision Tech.

L’effetto Macron sui mercati e sul titolo iVision Tech

Dopo le immagini di Macron con gli occhiali da sole, il titolo iVision Tech, quotato su Euronext dal 2023, ha registrato un rialzo del 5,63% e poi è stato sospeso per eccesso di rialzo. Gli ordini di acquisto hanno continuato ad accumularsi e il valore teorico dell’azione è salito del 27,9%, pur restando in stato di “reserved”, quindi temporaneamente fuori dalle contrattazioni.

Alla chiusura della seduta precedente, il titolo quotava circa 1,59 euro per azione. Dopo l’effetto mediatico legato a Davos, il valore teorico si è avvicinato a 2,04 euro, rimanendo comunque sotto il massimo storico di 2,84 euro raggiunto nel febbraio 2025. L’incremento ha aggiunto circa 3,5 milioni di euro alla capitalizzazione di mercato del gruppo.

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato

L’amministratore delegato di iVision Tech, Stefano Fulchir, ha parlato apertamente di un “effetto wow”, Intervenendo alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio1, ha spiegato che il sito aziendale “è andato in crash per le richieste, tutti volevano comprarli”.

Fulchir ha ricordato che i primi contatti con l’entourage del presidente risalgono al G20 del 2024. “Voleva un paio di occhiali per lui e uno per il primo ministro”, ha raccontato, aggiungendo che Macron ha successivamente inviato una lettera ufficiale di ringraziamento su carta intestata dell’Eliseo, oggi esposta negli uffici di Martignacco.