L’abbraccio della Grande Mela per Re Giorgio

Armani torna a sfilare a New York, il 17 ottobre un grande evento per celebrare l’apertura del nuovo building nella Madison Avenue

Fonte: IPA Sfilata Armani Milano

A undici anni dall’ultima One Night Only newyorkese, Re Giorgio animerà nuovamente New York con un evento organizzato per celebrare l’apertura del nuovo building al numero 760 di Madison Avenue. Il complesso, il cui progetto di ristrutturazione è del 2019, è stato interamente ripensato per includere unità residenziali, l’Armani Ristorante e le nuove boutique Giorgio Armani e Armani Casa.

Fonte: IPA

«Sono felice di tornare a New York per celebrare un progetto molto importante. La mia presenza in questa città – racconta Giorgio Armani – è sempre stata significativa e ha segnato momenti fondamentali della mia carriera. L’apertura di Madison Avenue è un traguardo personale importante perché concretizza la mia visione dello stile nella città che forse per prima l’ha davvero accolta».

Fu infatti già negli anni Ottanta che quello di Giorgio Armani divenne un nome noto nel mercato statunitense, sinonimo di stile e di un nuovo tipo di eleganza ed indossato dalle star di Hollywood. Una nomea che nel 1982 lo fece ‘atterrare’ sulla ormai celebre copertina del Time, dal titolo “Giorgio’s gorgeous style”. A fare da cornice alla grande inaugurazione sarà una sfilata-evento, seguita da un after party.

L’ultima passerella “One Night Only” era stata organizzata lo scorso settembre in occasione della 80esima edizione Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia. Nel 2013 aveva portato nella Grande Melauno dei suoi eventi One Night Only al SuperPier dell’Hudson River Park con 700 ospiti vip tra cui Glenn Close, Leonardo DiCaprio, Lauren Hutton e Renee Zellweger.

Il Giorgio Armani Day

In occasione di quella trasferta l’allora sindaco Michael Bloomberg aveva proclamato il 24 ottobre Giorgio Armani Day: un riconoscimento per l’antico rapporto di Re Giorgio con la città, compreso il suo contributo all’economia locale e il sostegno alle scuole.

Fonte: Ansa

Visto l’impegno newyorchese, Armani non ci sarà a chiudere la settimana della prossima Milano Fashion Week, come di consueto, che si terrà da martedì 17 settembre 2024 al successivo 23 settembre. La maison capitanata dal Re della moda italiana era solito infatti chiudere in bellezza la tornata di eventi che infervoravano il capoluogo lombardo durante le settimane centrali di settembre.