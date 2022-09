Settembre tempo di vendemmia: ecco i vini italiani più pregiati (con tanto di prezzi)

Settembre tempo di raccolta dell'uva, didai sapori antichi ma anche di innovazioni, con cantine all'avanguardia che ci fanno scoprire nuovi vitigni e tecniche sperimentali. Che sia fermo o frizzante, leggero o corposo, aromatico, bianco, rosso o rosé, il vino italiano eccelle in tutto il mondo. Non a caso l'Italia, nonostante il momento di crisi innescata dall'emergenza energetica ( degli effetti sul vino abbiamo parlato qui ), è il: quasi un quinto del vino prodotto a livello globale viene dal Belpaese, il 18,5% per la precisione. Dopo di noi ci sono Francia, Spagna, Stati Uniti e Australia.al mondo, dopo Spagna, Francia e Cina.