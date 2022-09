Ecco i migliori ristoranti al mondo: la classifica 2022

Si chiama The World's 50 Best Restaurants l'iniziativa, sponsorizzata da San Pellegrino e Acqua Panna, che ogni anno, dal 2002, premia i migliori luoghi in cui mangiare di tutto il mondo. La classifica ha lo scopo di fotografare esperienze culinarie uniche, ed è un indicatore per i posti più trendy dove assaggiare pietanze cucinate ad arte. Tra i 50 migliori ristoranti del mondo di quest'anno figurano anche tante eccellenze italiane.