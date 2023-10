FAY x ANTONIA, la linea in denim nel più bel chiostro di Milano

La moda che conta è di casa nel nuovo chiostro Portrait di via Sant Andrea, dopo il viaggio on the road di Fay, il brand luxury di abbigliamento tecnico fa tappa nel capoluogo meneghino. Protagonista della stagione autunno-inverno la giacca 4 Ganci della collezione Archive diventato un capo iconico e simbolo per Fay. Lo scorso 24 ottobre la boutique Antonia Milano ha presentato con uno speciale dj set la linea Limited Edition: un modello in denim disponibile in store fino alla fine del mese di ottobre. Un capo con fodera morbidissima d’ispirazione vintage, anche qui regnano le iconiche chiusure metalliche della maison. All’evento erano presenti tutti i più importanti influencer del settore a livello nazionale, da Ryan Prevedel a Ginevra Mavilla, fino a Veronica Ferraro, Edoardo Conte e Corinne Pinto.