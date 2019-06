Non solo case: quanto costano un trullo, un castello e un rifugio

Il mercato immobiliare offre sistemazioni davvero originali a chi vuole comprare casa ma, allo stesso tempo, non ha intenzione di investire i suoi soldi in un immobile, per così dire, classico. Da un rovere antico in campagna, ad una dimora storica fino ad arrivare ai Trulli di Alberobello, la scelta è veramente ampia e vasta in questi casi. La decisione finale, tuttavia, non può tenere conto di quelli che sono i propri gusti personali, perché deve adattarsi anche al budget che si ha a propria disposizione. A dare un'idea generale di quelli che sono i prezzi del settore, allora, c'ha pensato Immobiliare.it, riportando i dati di un'indagine svolta sugli immobili attualmente presenti sul mercato.