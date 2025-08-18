Getty Ferrari Daytona SP3 599+1 da record: vale 10 volte il prezzo originale

A Monterey, in California, durante un’asta organizzata da RM Sotheby’s, è stata venduta per 26 milioni di dollari una Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025, diventando così la Ferrari contemporanea più costosa mai battuta all’asta. Tutti i proventi derivanti dalla vendita di un esemplare unico della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 andranno a beneficio della Fondazione Ferrari, ente benefico che sostiene iniziative educative a livello globale. Ad aggiudicarsela è stato Herbert Wertheim, imprenditore e filantropo americano.

Le caratteristiche della macchina

Prodotta come esemplare aggiuntivo rispetto ai 599 già venduti, la vettura porta il numero identificativo 599+1, sottolineando il suo status straordinario all’interno della produzione limitata del modello.

L’esemplare colpisce per la sua livrea bicolore, con carrozzeria in Giallo Modena abbinata a dettagli in fibra di carbonio a vista. Elementi tecnici come lo splitter anteriore, le minigonne e il diffusore posteriore sono rifiniti in nero lucido; inoltre, per la prima volta il logo Ferrari campeggia sull’intera parte superiore della vettura.

Gli interni di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made uniscono stile e attenzione alla sostenibilità ambientale: i rivestimenti utilizzano un tessuto innovativo ricavato da pneumatici riciclati, con un disegno a tema Cavallino Rampante. Il cruscotto e il piantone dello sterzo della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, realizzati in una fibra di carbonio derivata dalla Formula 1.

Invariato il powertrain, con il V12 aspirato da 6.5 litri da 840 CV di potenza, capace di far scattare l’auto da ferma a 100 km/h in 2,85 secondi e di superare i 340 km/h di velocità massima.

Perché la rende unica

La gara all’asta è stata un crescendo di emozioni: in pochi minuti, le offerte hanno superato la soglia dei 20 milioni di dollari, per poi fermarsi alla cifra record di 26 milioni. Un valore che colloca la Daytona SP3 599+1 appena sotto la mitica Ferrari 275 GTB/C Speciale del 1964 (venduta a 26,4 milioni nel 2014), segnando un traguardo eccezionale: è la prima Ferrari contemporanea a entrare nella top 15 delle auto più costose mai battute all’asta. Colpisce ancora di più il confronto con il prezzo di listino delle 599 Daytona SP3, pari a circa 2,25 milioni di dollari.

Il fortunato e ricco acquirente è Herbert Wertheim, nato nel 1939 in Pennsylvania da genitori immigrati, ma con la famiglia si è trasferito dopo pochi anni in Florida. Ha fondato e ancora oggi gestisce la Brain Power Inc., un’azienda produttrice di lenti ottiche per occhiali che detiene oltre 100 brevetti e diritti d’autore. Dal 1970 ha investito i profitti della Brain Power nel mercato azionario ed è il maggiore azionista individuale della società aerospaziale Heico.

I 26 milioni in beneficenza

L’intero ricavato della vendita sarà devoluto alla Ferrari Foundation, organizzazione benefica riconosciuta negli Stati Uniti con status 501(c)(3), equivalente a un ente non profit. L’obiettivo è finanziare progetti educativi ad alto impatto, in linea con l’impegno sociale della Casa di Maranello. “Vogliamo offrire opportunità reali e concrete alle nuove generazioni, promuovendo eccellenza e accesso alla formazione”, ha affermato la Fondazione. Tra le iniziative più recenti figura la ricostruzione della Aveson Charter School di Altadena (California), in collaborazione con Save the Children, dopo l’incendio che ha devastato il campus.