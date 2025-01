Svevo, la maglieria di lusso che accende il colore del cashmere

Fonte: Ufficio Stampa Mario e Vittoria Somma

I valori della qualità e dell’autenticità sono i punti cardine di Somma & C un’azienda che ha fatto della maglieria maschile un capo di qualità, ricerca, lusso e stile. Pioniere di questa impresa fu Nicola Somma uomo di origine campane fondatore di un’azienda capace di arrivare ai giorni nostri attraversando con eleganza e cura del saper fare oltre un secolo temporale e ben 4 generazioni, sino a diventare un punto di riferimento del nostro Made in Italy. La storia di questa autentica eccellenza italiana passa da 3 importanti fasi, la prima con il trasferimento nel 1892 di Nicola Somma dalla Campania alla Regione Puglia per aprire una catena di negozi di maglieria, la seconda fase parte nel 1955 grazie al figlio Mario che attiverà la produzione e distribuzione di maglieria attraverso la fondazione del loro primo maglificio Svevo, nome che si ispira al famoso castello Normanno-Svevo di Bari, maglie realizzate dalle sapienti mani di artigiani locali.

Saranno gli anni 90 con la terza fase a dare la svolta definitiva all’azienda grazie a Nico Somma terza generazione della famiglia, con l’acquisto dello stabilimento della ex “Avon Celli” nella località di Fidenza in Emilia Romagna, operazione che porterà il maglificio Svevo a consolidarsi sul mercato e di conseguenza ad aumentare in modo importante la produzione di maglieria di altissimo profilo manifatturiero.

Il primo passo della famiglia Somma con il trasferimento dell’azienda dalla Puglia a Fidenza fu quello di riadattare e rielaborare le macchine acquistate per riuscire a produrre maglieria di altissima gamma, dove l’artigianalità, la tecnologia e l’innovazione diventano elementi fondamentali di un prodotto unico dal profumo luxury, con un’ispirazione tipicamente tradizionale. Lo stile, la produzione e la distribuzione di maglieria di cotone, lana, seta, cashmere, lino e ogni altro filato che possa essere utilizzato e lavorato per creare maglie di lusso diventano i punti di forza di questa storica azienda e del suo elegante brand.

Oggi l’azienda è guidata da Mario Somma CEO della Somma & C ma anche Creative Director del brand Svevo e Vittoria Somma Direttore della Produzione/Prodotto, insieme i 2 fratelli e quarta generazione della famiglia Somma lavorano all’unisono con passione e dedizione dedicandosi con attenzione e cura maniacale allo sviluppo aziendale e del loro amatissimo ed esclusivo brand, per l’occasione durante il Pitti Immagine Uomo noi di QF Lifestyle abbiamo incontrato Mario e Vittoria Somma per farci raccontare dettagli e aneddoti di questa vera eccellenza italiana, che ha fatto della maglieria un capo unico, iconico e pregiatissimo riconosciuto a livello internazionale.

Cosa significa far parte ed essere eredi di un’azienda cosi importante e storica?

E’ una grande responsabilità che svolgiamo con tanta passione per offrire ai nostri clienti il meglio che si possa desiderare e indossare in termini di maglieria, siamo attenti a ogni fase della produzione, ma anche nella distribuzione e nello stile poniamo la stessa cura, dedizione e attenzione.

A proposito di stile, chi disegna i vostri modelli?

Abbiamo un consulente fidelizzato da tanti anni che stagione dopo stagione ci propone modelli e varianti di stile che poi vengono modificati a seconda delle nostre esigenze, io e mia sorella interveniamo in una seconda fase con le nostre idee sino ad arrivare all’approvazione finale, lavoriamo in team dove ognuno di noi mette del suo per trovare la soluzione migliore, sia in termini di qualità del prodotto che di stile.

Voi non producete solo per il vostro marchio Svevo, ma anche per altre realtà: ne vogliamo parlare?

Verissimo la nostra azienda ha una storia di più di secolo, che passa dalla distribuzione di maglieria maschile sino alla produzione, abbiamo un know-how molto forte che ci permette di lavorare con brand importanti come Kiton dove produciamo le collezioni di maglieria.

Quali sono le caratteristiche principali delle maglie Svevo?

Direi per prima cosa la qualità delle materie prime, poi la pregiatissima lavorazione e in fine il colore, le nostre maglie hanno delle varianti colori davvero uniche e interessanti. I prodotti di Somma & C sono da sempre legati alla lavorazione artigianale, un capo, oggi come ieri, richiede almeno 24 fasi distinte di lavorazione; la maggior parte di esse sono realizzate a mano, un approccio alla maglieria davvero unico che determina la specificità dei prodotti Svevo, un sistema che è stato preservato nella trasformazione dei materiali e nell’esplorazione di nuove tecnologie.

Qual è il capo più pregiato che realizzate?

Ne abbiamo tantissimi per dirne uno in particolare direi la maglia con l’interno in cashmere, se là si guarda sembra realizzata in pelliccia, invece è una lavorazione particolare del più pregiato dei filati.

Le vostre collezioni sono più invernali?

Assolutamente no, siamo fortissimi nella stagione primavera/estate perché realizziamo modelli in lino, cotone e seta capaci di sostituire le classiche T-shirt dando un senso di freschezza ed eleganza in una stagione molto calda e umida.

Italia ed estero? Dove siete più forti?

Direi all’estero, Svevo è molto apprezzato in nord Europa, Russia, paesi dell’Est europeo e negli Stati Uniti, se dovessi fare una proporzione direi 20% Italia 80% estero.

Si è mai chiesto il perché?

Credo sia una questione di prezzo, all’estero acquistano l’eccellenza del Made In Italy in quanto tale e non badano a spese, in Italia si è più morigerati e più sensibili ad un brand tipicamente Fashion.

Ci può raccontare di questa collezione Svevo che state presentando al Pitti Immagine Uomo?

In questa collezione il cashmere rompe gli schemi e si accende di colore, citando l’energia degli anni ’80, proponiamo la maglia girocollo da indossare (anche) sotto la giacca in cui sette nuove colorazioni shock si abbinano ai dettagli di collo, vita e polsi aerografati a mano con una pigmentazione innovativa, resistente ai lavaggi e non percepibile al tatto, sono convinto che osare con colori più accesi nel cashmere aiuti a svecchiare un prodotto che troppo a lungo si è proposto sempre uguale a sé stesso, dimenticando che la maglieria è principalmente sperimentazione e innovazione, anche a livello di stile.