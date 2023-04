Il design è di moda

Fonte: Getty

Secondo una delle ultime ricerche di settore condotte da Altagamma-Bain, il design è risultato addirittura più svelto e dinamico rispetto alla moda nella ripartenza dopo la pandemia. Nel 2022, il settore ha registrato un valore di circa 40 miliardi di euro, in particolare per le aree living e la camera da letto, per l’outdoor e l’illuminazione, con una ripresa otto volte superiore rispetto ad altri comparti di questo segmento come quello della moda e delle auto. Le proiezioni per il 2026 danno questa cifra in salita addirittura a 60 miliardi, a patto che vengano colte alcune importanti opportunità come la seconda urbanizzazione della Cina, i trend emergenti degli Stati Uniti e, in generale, un più forte focus sul contract design e sui canali digitali, destinati a passare dal 7% all’8-10% del mercato.

Tutti dati e riflessioni che saranno al centro della Milano Design Week, l’evento destinato a catalizzare la scena internazionale di settore dal 17 al 23 aprile. L’edizione di quest’anno segue a quella del 2022 soprannominata della “ripartenza” e ha superato ogni aspettativa: oltre venti quartieri coinvolti, più di 180 progetti tra mostre, esposizioni, eventi e installazioni, 1.200 appuntamenti con un incremento del 40% rispetto al 2022 e un indotto stimato del +10%.

Al Fuorisalone, che si muove parallelamente facendo vivere i distretti del capoluogo lombardo, non mancheranno i big della moda italiana, affiancati da marchi storici e iconici del lusso: scopriamoli tutti.