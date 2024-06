Damiani approda in Kuwait, accordo con i Behbehani

Fonte: Ufficio stampa Damiani Nuova boutique Damiani in Kuwait.

Situata vicino ai principali marchi del Lusso, la nuova boutique Damiani è stata aperta in Join Venture con la famiglia Behbehani, una delle più importanti del paese attiva in svariati settori, oltre a quello del Lusso.

La VIP room per chi può

Studiato per consentire agli appassionati di scoprire le creazioni del brand grazie a un’attenta disposizione degli spazi, il punto vendita presenta tre isole espositive, caratterizzate da arredi e dettagli pregiati sui toni del beige, del sabbia e del marrone, con tocchi gialli e dorati, oltre a una speciale VIP room e un salottino riservato per le vendite.

360 Mall di Kuwait City

Il centro 360 Mall è un’importante destinazione commerciale, situata sulla Sixth Ring Highway dell’elegante zona residenziale di South Surra a Kuwait City, caratterizzata da un’armoniosa architettura moderna. Al suo interno si trovano le boutique dei più importanti brand del lusso perfettamente integrate a ristorazione e intrattenimento di altissimo livello.

Italianità nel mondo

Questa nuova apertura conferma la volontà di Damiani di espandersi ulteriormente in un’area di importanza strategica come quella mediorientale. In particolare, il Kuwait si distingue per una clientela sofisticata, che ama le novità e la moda, e che è disposta a investire nei brand che si dimostrano all’altezza dei suoi elevati standard di design e qualità. La Maison, con lo stile, il design e l’artigianalità che caratterizza le sue proposte di gioielleria, si propone come la nuova destinazione preferita di questa audience così ricercata.

I gioielli Damiani sono opere uniche, create a mano da esperti maestri orafi valenzani che si caratterizzano per il design esclusivo, la grande attenzione ai dettagli e l’eccellente qualità delle gemme. Amato dalle grandi star ma anche dalle nuove generazioni di celebrity internazionali, il marchio, con la sua storia centenaria, continua suscitare emozioni e ad affascinare lo sguardo.