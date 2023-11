Il Beauty è sempre più uomo. Callegari: “Lanciamo una nuova esperienza di benessere”

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Cresce il settore beauty per l'uomo

Beauty è… benessere anche per l’uomo. Dalla skincare semplice e naturale alla cosmetica bio, dall’health nurturing, approccio sano alla bellezza, alla cognitive wellness, ricerca del benessere anche psicologico, sono diverse ormai le tendenze che accompagnano la routine non più solo delle donne, ma anche degli uomini. L’attenzione per la cura di se stessi, del proprio corpo e della propria mente, lo stare bene e sentirsi in forma stanno potentemente influenzando le scelte di consumo anche degli italiani, incidendo in maniera radicale sulle trasformazioni del settore bellezza nel nostro Paese, che sta vivendo un vero e proprio boom.

Secondo i dati del Beauty Report Klarna 2023, l’89% degli uomini intervistati utilizza da 1 a 3 prodotti per la propria skincare quotidiana e ben il 56% si prende cura della propria pelle per motivi puramente estetici (il 32% lo fa invece per trattare un problema specifico). La notizia che colpisce è che il prodotto più utilizzato dal pubblico maschile è la crema idratante (55%). Il dopobarba e tutto il necessario per la rasatura restano comunque indispensabili per il 54% degli intervistati.

Ma a rappresentare una vera rivoluzione sono i dati sul make-up, che sta letteralmente conquistando il pubblico maschile: il 14% degli uomini interpellati si trucca tutti i giorni o comunque più volte alla settimana, ma addirittura il 41% lo sceglie per le serate fuori con gli amici e il 39% per le occasioni speciali. Il 25% persino per l’ufficio. Pubblico non solo giovane.

Riappropriarsi del proprio tempo, dei propri spazi di cura e attenzione, è proprio il mantra che segue Barberino’s, ormai celebre catena italiana di barbershop che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, con punti vendita in Italia e all’estero e una linea di prodotti composta da oltre 30 proposte, tra balsami barba e rasoi in legno, sviluppate in collaborazione con le principali aziende italiane.

Ora, Barberino’s approda nelle profumerie Pinalli: nei punti vendita della prima catena italiana per prodotti di bellezza e cura del corpo sono ora infatti disponibili i prodotti del brand e un corner itinerante. La collaborazione tra i due brand, partita il 27 ottobre, riguarda già il nuovissimo punto vendita Pinalli in corso Buenos Aires a Milano, poi da inizio 2024 si estenderà a tutte le 75 profumerie della catena presenti in Italia.

“L’idea di unire le nostre due realtà nasce dalla voglia di mettere a disposizione del pubblico maschile un’offerta sempre più vasta e completa che permetta a tutti gli uomini di prendersi cura di sé e del proprio look” spiega a QuiFinanza Michele Callegari, CEO e co-founder di Barberino’s.

Callegari, in che modo l’offerta di Barberino’s si differenzia dai vostri competitor?

Barberino’s non punta solo a mettere a disposizione un servizio, ma vuole anche offrire ai propri ospiti una vera e propria esperienza di benessere maschile, fatta di antichi rituali, trattamenti e prodotti di lusso, ma accessibili. Il tutto in un ambiente accogliente e d’altri tempi, con un forte richiamo alla tradizione e caratterizzato da un design curato in ogni dettaglio, come il colore scelto per gli spazi, un verde chiaro che induce calma e tranquillità, o le comodissime poltrone artigianali progettate a Catania.

La tradizione sempre al centro, ma con uno sguardo al futuro e al digitale…

Il nostro punto di riferimento è proprio l’eredità delle antiche barberie italiane, una tradizione che abbiamo cercato di rendere più contemporanea, adattandola alle esigenze dei nostri clienti attraverso la nostra app, dove è possibile prenotare i servizi di grooming desiderati così come personalizzare la propria esperienza in-shop.

Ad esempio in che modo?

C’è la possibilità di scegliere se, una volta arrivati in negozio, si preferisce un approccio più o meno formale, o si preferisce fare due chiacchiere. Alcuni preferiscono un momento di totale relax e silenzio e scelgono anche l’opzione digital detox, consegnando al barber lo smartphone, che viene letteralmente messo sotto chiave e riconsegnato solo al termine dell’esperienza. Sono tutte piccole accortezze che permettono agli ospiti di riappropriarsi del proprio tempo e vivere un’esperienza a 360° che difficilmente troveranno altrove.

E ora questa partnership con Pinalli. Cosa vi unisce?

Condividiamo gli stessi valori di italianità e attenzione al benessere e alla cura del corpo, la passione per la qualità e l’eccellenza. Con Barberino’s aiutiamo ogni uomo a sentirsi bello e a stare bene. Ora, grazie a questo accordo, iniziamo a farlo anche al di fuori dei nostri barber shop. I nostri prodotti, caratterizzati da packaging eco-friendly e formule pulite e performanti, sono pronti a entrare nelle case di tutti quegli uomini esigenti e consapevoli che cercano l’eccellenza nella loro quotidianità.

In che cosa consiste nel dettaglio questa collaborazione?

La partnership con Pinalli renderà possibile acquistare nei punti vendita della catena tutti i prodotti firmati Barberino’s dedicati alla cura dei capelli, della barba e del viso, incluse le nostre idee regalo best seller. Si tratta di un’iniziativa che punta a mettere a disposizione del pubblico un’offerta sempre più vasta e completa, permettendo così a tutti gli uomini di trovare in un unico shop tutto il necessario per prendersi cura di sé. Inoltre, da gennaio, nelle profumerie Pinalli selezionate, alla vendita dei prodotti si affiancherà anche un corner itinerante che permetterà ai clienti di provare l’esperienza Barberino’s direttamente in negozio e ottenere consulenze di bellezza personalizzate direttamente dai master barber.

Come si colloca questa decisione nella vostra strategia di sviluppo?

Questa collaborazione è solo l’ultimo tassello di un percorso di espansione che abbiamo intrapreso per consolidare la nostra presenza in Italia e per puntare all’internazionalizzazione. Tutto questo è possibile grazie a una crescita organica del brand, dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche alle partnership con altri partner, come quella con Coin Excelsior, che ci permettono di ampliare il nostro pubblico.

A questo si aggiunge anche un round di investimento notevole…

Sì, da ben 3 milioni di euro. Lo abbiamo annunciato lo scorso anno e ha coinvolto anche importanti esponenti del mondo imprenditoriale italiano, come l’ex calciatore Claudio Marchisio, oggi brand ambassador Barberino’s, e il Chairman e Co-founder di Yamamay Francesco Pinto, oggi Presidente del nostro Consiglio di amministrazione.

