IPA Un pezzo di storia del piccolo schermo è pronto a trovare un nuovo proprietario

L’iconica Batmobile della serie Tv Batman del 1966 va all’asta. Non è l’originale, ma una riproduzione usata dall’attore Adam West in eventi promozionali. L’auto, ora di proprietà di un italiano, si trova nella zona di Empoli, vicino Firenze, e il suo valore si aggira attorno agli 80mila euro. Per i collezionisti e gli appassionati del Cavaliere Oscuro, non può che essere un pezzo davvero unico.

La storia della macchina

Nello specifico, questa Batmobile è stata realizzata partendo da una Lincoln Continental del 1973 ed è stata esposta in tutto il mondo durante eventi dedicati a Batman a cui a volte era presente lo stesso Adam West. L’auto è completamente funzionante, completa di numerosi dettagli e accessori ispirati alla vettura utilizzata per le riprese. Non si sa molto sull’origine delle modifiche e l’attuale proprietario l’ha comprata nel 2020, provvedendo anche a una verniciatura completa. La differenza principale con la vera e propria Batmobile di Adam West, esposta ora all’Hollywood Star Cars Collection di Los Angeles, è che l’originale è una Lincoln Futura.

Nonostante non sia l’originale, resta comunque una delle pochissime repliche della Batmobile costruite in Europa, con un valore culturale unico per via del suo legame con lo show televisivo. Un’occasione imperdibile per i collezionisti di auto classiche.

Com’è fatta

La macchina monta ancora il motore originale V8 da 7,5 litri (208 CV) abbinato ad un cambio automatico a 3 rapporti. Il sottoscocca presenta solo leggere tracce di ossidazione superficiale, mentre gli interni sono ben conservati, anche se il televisore e alcune luci decorative non sono funzionanti. Il design è fedele alla Batmobile del 1966 e la vettura è accompagnata da documenti di immatricolazione britannici che ne attestano lo storico. Aspetto importante, è completamente funzionante e di recente ha effettuato anche un intervento di manutenzione.

La vettura ha prima immatricolazione negli Usa nel 1973 ed è stata poi esportata e immatricolata in Inghilterra nel 1979. Poi nel 1988 Mark Perkins, collezionista di vetture replica di quelle delle più famose serie o film, fece costruire questa vettura, interamente in metallo e non vetroresina, come tributo alla Batmobile della serie Tv. Come spiegato anche nella descrizione dell’annuncio, la macchina è stata esposta anche al London Motor Museum.

Quanto costa

Attualmente la stima è di un valore tra i 65mila e gli 80mila euro, ma l’offerta al momento è di “soli” 7.800 euro. Per avere la possibilità di aggiudicarsi questa iconica Batmobile, è possibile partecipare all’asta su Catawiki dall’8 al 24 agosto 2025, senza prezzo di riserva. Un’occasione per aggiudicarsi un simbolo intramontabile della cultura pop, capace di far sognare generazioni di fan del Cavaliere Oscuro

Ma l’asta si preannuncia agguerrita e il prezzo attuale di 7.800 non resterà ancora per molto. Basti pensare che nei giorni scorsi, su un sito inglese di aste un’altra Batmobile è stata venduta; anch’essa non originale, il prezzo finale è stato di 128mila euro.