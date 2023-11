Alan Scott, il lusso discreto e funzionale

Fonte: Ufficio stampa. Collezione Alan Scott ad Harrods.

Dopo un lungo processo di studio e sviluppo durato tre anni il brand Alan Scott si pone l’obiettivo di soddisfare i gusti esigenti di una clientela di alta gamma, con capi 100% cashmere, caratterizzati da un’esclusiva tecnologia che rende la fibra elastica e si contraddistingue per i classici riferimenti alla tradizione della falconeria, evidenti nei dettagli e negli accessori in pelle.

Alan Scott è un nuovo rivoluzionario brand del lusso made in Italy, destinato a lasciare il segno nella moda menswear.

Il progetto Alan Scott nasce da un lungo processo di studio e sviluppo durato tre anni e si pone l’obiettivo di soddisfare i gusti esigenti di una clientela di alta gamma alla ricerca di uno stile lussuoso ma al tempo stesso essenziale.

Dall’Italia ad Harrods

Lo scorso settembre 2023, Alan Scott ha fatto il suo ingresso nel mondo del lusso con un esclusivo pop up store da Harrods, nel reparto dedicato agli International Designer del grande magazzino londinese. In seguito al grande successo ottenuto e ad una risposta molto positiva il brand ha annunciato il suo ritorno con un secondo pop up store a febbraio 2024.

La nuova collezione propone alla moda maschile una linea di capi d’abbigliamento esteticamente elegante ed essenziale e che offre una sensazione di confort incredibile a chi li indossa. Incorporando la tecnologia cashmere stretch nei suoi tessuti, ha dato vita a un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.

Il tocco sensuale che trasmette il cashmere non riguarda solo il comfort fisico, ma anche il collegamento emotivo che crea. È una indulgenza tattile che eleva il quotidiano e crea un’impressione duratura di lusso.

Un concetto di lusso non appariscente, in cui eleganza e raffinatezza si manifestano in dettagli sottili e in un’impeccabile lavorazione artigianale. Ogni capo è realizzato a mano e meticolosamente disegnato per esprimere ricercatezza ed esclusività, rispondendo alle esigenze di un pubblico rigoroso.

I pezzi chiave della collezione

Tra i pezzi chiave della collezione spiccano: il completo giacca e jeans Indigo Denim in cashmere stretch, un’esclusiva di Alan Scott, e la giacca Biker da motociclista in cashmere elasticizzato pesante che simula il chiodo in pelle; un morbido soprabito double-face a doppia spazzolatura in cashmere stretch.

Completano la collezione pantaloni jogger e giacche da viaggio, offrendo alternative di grande stile per un guardaroba internazionale e contemporaneo nelle tonalità del Nero e del Midnight Navy. Infine, una selezione di accessori da viaggio abbina il cashmere alla pelle di cervo, attingendo alle tradizioni dei dettagli artigianali: dai delicati inserti in pelle, alle complesse cuciture che ricordano i cappucci e i guanti della falconeria.

Alan Scott è pronto a sconvolgere il settore della moda menswear con il suo perfetto equilibrio tra il lusso discreto e il comfort. La dedizione alla qualità dei tessuti e della manifattura, l’innovazione e la raffinatezza rendono ogni capo un pezzo unico di sportswear extra lusso.