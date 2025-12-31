Roberto ha vinto 100mila euro ad Affari Tuoi. Quante tasse si pagano sulle vincite e quanto resta davvero al netto delle trattenute

ANSA Vince 100mila euro ad Affari Tuoi ma le tasse pesano

La puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 30 dicembre ha visto come protagonista Roberto, concorrente proveniente da Tolentino, in provincia di Macerata. Il concorrente è riuscito a portare a casa una vincita da 100mila euro. O almeno è quello che viene indicato come cifra vinta. In realtà l’importo non è di 100mila euro ma è ridotto da diverse voci che rappresentano le trattenute previste dalla legge.

Come vengono tassate le vincite dei quiz televisivi

In Italia le vincite ottenute attraverso quiz e giochi a premi trasmessi in televisione sono soggette a una ritenuta fiscale alla fonte pari al 20%. Si tratta di un’imposta sostitutiva, che viene trattenuta direttamente dall’emittente prima della consegna del premio. Questo meccanismo comporta che il vincitore non debba versare ulteriori imposte su quella somma, né inserirla successivamente nella dichiarazione dei redditi. La tassazione, quindi, è definitiva e avviene prima che il premio venga materialmente incassato.

Applicando la ritenuta del 20% a una vincita da 100mila euro, l’importo trattenuto è pari a 20mila euro. La somma residua scende così a 80mila euro.

Perché il premio non viene consegnato in contanti

La normativa italiana prevede che i programmi televisivi non possano consegnare direttamente premi in denaro. In caso contrario, il gioco verrebbe assimilato al gioco d’azzardo, con regole e autorizzazioni differenti. Per aggirare questo limite, le trasmissioni ricorrono alla consegna del premio sotto forma di gettoni d’oro.

Il valore dei gettoni corrisponde all’importo della vincita al netto della prima tassazione. Questa modalità comporta ulteriori costi che incidono sulla cifra finale incassata dal concorrente.

L’Iva sui gettoni d’oro

Sull’acquisto dei gettoni ‘’oro si applica l’Iva al 22%. Anche questa imposta viene calcolata e trattenuta prima della consegna del premio al vincitore. Tornando all’esempio della vincita di Roberto ad Affari Tuoi del 30 dicembre 2025 da 100mila euro, dopo la ritenuta del 20% restano 80mila euro. Su questa somma viene applicata l’Iva, che riduce ulteriormente l’importo disponibile.

Considerando l’Iva al 22%, la cifra si riduce a 62.400 euro. A questo valore vanno poi sottratti eventuali costi accessori legati alla gestione e al trasporto dei gettoni.

I costi di conversione in denaro

Una volta ricevuti i gettoni d’oro, il vincitore deve procedere alla loro conversione in denaro. Questa operazione comporta l’applicazione di commissioni, che possono variare in base all’intermediario e alle condizioni di mercato.

Non esiste una percentuale fissa, ma ipotizzando un costo di conversione intorno al 5%, l’importo effettivamente incassato si riduce ulteriormente. Applicando questa stima ai 62.400 euro residui, la cifra finale si attesterebbe intorno ai 59.000 euro.

La vincita va dichiarata nel 730?

I premi ottenuti tramite giochi e quiz regolarmente autorizzati non costituiscono reddito imponibile. Questo significa che non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, come il modello 730, proprio perché la tassazione è già avvenuta alla fonte.

L’obbligo di dichiarazione riguarda esclusivamente le vincite conseguite su piattaforme di gioco estere o non autorizzate in Italia. Nei casi regolari, invece, il vincitore non deve effettuare ulteriori adempimenti fiscali.

Cosa succede a Isee e patrimonio

Le vincite non vanno indicate direttamente nel modello Isee. La somma incassata può incidere sul patrimonio del nucleo familiare se viene depositata su un conto corrente o utilizzata per l’acquisto di beni, come immobili o veicoli. In questi casi, l’effetto sull’Isee si manifesta indirettamente, attraverso l’aumento delle disponibilità finanziarie o patrimoniali.