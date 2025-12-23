Martina vince 100mila euro a La Ruota della Fortuna, ma tra tasse, Iva e costi di conversione l’importo netto incassato è più basso

La puntata di lunedì 22 dicembre de La Ruota della Fortuna ha avuto una struttura diversa rispetto al format abituale. Il game show di Canale 5 ha deciso di richiamare alcune concorrenti che, nelle precedenti partecipazioni, erano arrivate a un passo dalla busta da 200mila euro senza riuscire a conquistarla. A vincere è stata Martina Raiola che ha conquistato un premio da 100mila euro. Una cifra importante, arrivata in modo inatteso dopo aver già vinto oltre 12mila euro nella sua prima partecipazione.

Il premio lordo da 100mila euro

Il punto di partenza per capire quanto ha realmente vinto Martina è il valore lordo del premio conquistato nella manche finale: 100mila euro. A questa cifra va aggiunta la vincita precedente di 12.700 euro, ottenuta nella puntata di settembre. Il totale lordo complessivo sale quindi a 112.700 euro. Come accade per tutte le vincite nei quiz televisivi italiani, l’importo annunciato non coincide con la somma che viene effettivamente incassata dal concorrente.

La ritenuta fiscale del 20%

Le vincite derivanti da giochi e quiz televisivi sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, applicata come imposta sostitutiva. Questo significa che la tassazione avviene prima della consegna del premio e che il vincitore non deve dichiarare successivamente la somma nella dichiarazione dei redditi. Applicando la ritenuta del 20% ai 112.700 euro lordi, l’importo trattenuto è pari a circa 22.540 euro. La cifra residua scende così a circa 90.160 euro.

Il pagamento in gettoni d’oro e l’Iva

Un ulteriore passaggio fondamentale riguarda la modalità di erogazione del premio. I programmi televisivi non consegnano direttamente denaro contante, ma utilizzano i cosiddetti gettoni d’oro e questo accade anche con La Ruota della Fortuna. Questo sistema comporta una seconda trattenuta, legata all’Iva sull’acquisto dell’oro, applicata con aliquota del 22%. Calcolando l’Iva sulla somma già decurtata della ritenuta fiscale, l’importo si riduce ulteriormente. Dai circa 90.160 euro si scende a una cifra prossima ai 70.300 euro.

I costi di conversione in denaro

L’ultimo elemento da considerare è la conversione dei gettoni d’oro in denaro. Questa operazione non avviene a costo zero e comporta commissioni che possono variare. In assenza di un dato preciso, una stima prudenziale colloca questi costi intorno al 5% del valore residuo. Applicando questa percentuale, la somma effettivamente incassata da Martina si riduce ulteriormente, arrivando a circa 66.800 euro netti.

Quanto ha davvero incassato Martina a La Ruota della Fortuna del 22 dicembre

Riassumendo i passaggi principali, Martina ha conquistato un premio lordo complessivo di 112.700 euro, sommando la vincita precedente e quella della puntata speciale. Dopo la ritenuta fiscale del 20%, l’applicazione dell’Iva sui gettoni d’oro e i costi di conversione, l’importo effettivamente disponibile si colloca intorno ai 66-67mila euro. Si tratta di una cifra significativamente inferiore rispetto al valore iniziale annunciato in trasmissione, ma che resta comunque un risultato economico rilevante per una concorrente di un quiz televisivo.

Le vincite ottenute in programmi autorizzati in Italia non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi, proprio perché la tassazione è già avvenuta alla fonte. Lo stesso principio vale per il modello Isee: la vincita non va dichiarata come reddito, ma incide indirettamente se le somme finiscono sul conto corrente o vengono utilizzate per acquistare beni patrimoniali. Nel caso di Martina, quindi, il premio netto rappresenta una disponibilità economica immediata, che potrà avere effetti sul patrimonio personale ma non sul reddito imponibile.