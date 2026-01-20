Flavio vinto 102mila e 500 euro a La Ruota della Fortuna, ma quanto incassa davvero? Il calcolo tra tasse, gettoni d’oro e trattenute

ANSA Quanto ha realmente incassato il campione de La Ruota della fortuna

La puntata di lunedì 19 gennaio de La Ruota della Fortuna ha segnato una delle serate più ricche dell’attuale edizione. Flavio è tornato in studio da campione con un bottino già consistente di 50.700 euro e ha chiuso la serata superando la soglia simbolica dei 100 mila euro complessivi. Un risultato costruito manche dopo manche, culminato nella Ruota delle Meraviglie con una busta da 20 mila euro che ha fatto lievitare il totale.

Come accade spesso nei quiz televisivi, però, la cifra annunciata in trasmissione non coincide con l’importo che il concorrente incasserà realmente. Anche in questo caso entrano in gioco tassazione, modalità di pagamento e costi tecnici che riducono sensibilmente il premio finale.

Il montepremi complessivo della puntata del 19 gennaio

A inizio puntata Flavio difendeva un bottino di 50.700 euro. Nel corso della gara ha incrementato la vincita grazie a diverse manche, arrivando prima a 10.300 euro nella partita in corso e poi a una cifra record nella manche finale. Il momento decisivo è stato quello conclusivo, quando il campione ha conquistato 31.800 euro, una delle somme più alte viste nella storia recente del programma.

La Ruota delle Meraviglie ha poi fatto il resto. Indovinando tutte e tre le frasi a tema “Quattro”, Flavio si è garantito l’accesso alle buste verdi. Ha scelto la numero due, che conteneva 20 mila euro. Con questo risultato, il campione de La Ruota della Fortuna ha vinto 102.500 euro.

La ritenuta fiscale del 20%

Il primo passaggio da considerare riguarda la ritenuta fiscale. Le vincite dei giochi televisivi sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, applicata direttamente dalla produzione come imposta sostitutiva. Questo significa che l’importo non dovrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi, ma viene consegnato già al netto della prima tassazione.

Prendendo come riferimento una vincita lorda complessiva di 102.500 euro, il calcolo porta a una trattenuta di circa 20.500 euro. La cifra vinta scende quindi a 82.000 euro.

Il pagamento in gettoni d’oro e l’Iva

Il secondo elemento da considerare è la modalità di pagamento. Come previsto dalla normativa italiana, le vincite dei quiz televisivi non vengono corrisposte direttamente in denaro, ma in gettoni d’oro. Questo sistema comporta l’applicazione dell’Iva al 22% sull’acquisto dell’oro, calcolata sull’importo già decurtato della ritenuta fiscale.

Applicando l’Iva al 22% su una base di 82.000 euro, la trattenuta aggiuntiva è pari a circa 18.040 euro. Dopo questo passaggio, la somma vinta si riduce a 63.960 euro.

I costi di conversione dei gettoni in liquidità

Una volta ricevuti i gettoni d’oro, il vincitore deve convertirli in denaro. L’operazione non è gratuita e comporta commissioni legate all’intermediazione, al trasporto e alla vendita dell’oro. Non esiste una percentuale fissa, ma una stima prudenziale comunemente utilizzata è intorno al 5% del valore residuo.

Applicando questa percentuale ai 63.960 euro, i costi di conversione sono di 3.198 euro. La cifra finale conquistata scende quindi intorno ai 60.700 euro.

Quanto incassa davvero Flavio a La Ruota della Fortuna

Flavio, il campione de La Ruota della Fortuna, è partito da una vincita lorda superiore ai 100 mila euro. Dopo la ritenuta fiscale del 20%, l’applicazione dell’Iva sui gettoni d’oro e i costi di conversione, l’importo netto stimato che potrebbe effettivamente incassare è di 60.700 euro.

Si tratta di una riduzione complessiva superiore al 40% rispetto alla cifra annunciata in trasmissione, una differenza che spesso sorprende il pubblico ma che è prevista dalla normativa vigente.