Quanto ha davvero vinto la concorrente di Affari Tuoi nella puntata del 23 dicembre

La puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 23 dicembre ha avuto come protagonista Micol, concorrente dalla Valle d’Aosta. Al termine della serata, il risultato ufficiale è stato una vincita da 100mila euro, ottenuta grazie alla scelta corretta nella fase finale della Regione Fortunata, la Calabria. Dopo aver perso i premi più alti sul tabellone, Micol si è ritrovata con un pacco contenente 20mila euro e la possibilità di tentare la fortuna. La scelta della regione si è rivelata decisiva e così ha conquistato 100 mila euro in gettoni d’oro. In realtà però tornerà a casa con una cifra diversa.

Come funziona la tassazione delle vincite televisive

In Italia, le vincite ottenute nei quiz e nei giochi a premi trasmessi in televisione sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, applicata come imposta sostitutiva. Questo significa che il prelievo fiscale avviene direttamente prima della consegna del premio. Applicando questa regola al caso di Micol, dai 100mila euro lordi viene trattenuto il 20%, pari a 20mila euro. La somma residua scende quindi a 80mila euro.

Il pagamento in gettoni d’oro e l’Iva

La normativa italiana vieta ai programmi televisivi di consegnare premi in denaro contante, per evitare l’assimilazione al gioco d’azzardo. Per questo motivo, i premi vengono corrisposti sotto forma di gettoni d’oro. La trasformazione in denaro contante implica un’altra tassazione, l’Iva al 22% sull’acquisto dell’oro, anch’essa trattenuta prima della consegna. Calcolando l’Iva sugli 80mila euro rimasti dopo la prima tassazione, l’importo si riduce a circa 62.400 euro. A questa cifra vanno aggiunti eventuali costi logistici, come il trasporto e la gestione dei gettoni.

Quanto ha guadagnato Micol ad Affari Tuoi

Il passaggio finale è la conversione dei gettoni d’oro in liquidità. Non esiste una percentuale fissa, ma in genere si stima una trattenuta ulteriore legata alle commissioni di cambio. Ipotizzando un costo medio intorno al 5%, la cifra effettivamente incassata da Micol scenderebbe a circa 59.000 euro. Questo valore rappresenta una stima prudenziale e serve a dare un ordine di grandezza del premio netto reale, sensibilmente inferiore rispetto alla cifra annunciata in trasmissione.

Una somma comunque rilevante, ma lontana dal valore nominale comunicato in studio. Del resto ogni premio reale di un game show è il risultato di più passaggi obbligatori previsti dalla legge italiana. Per la concorrente della puntata di Affari Tuoi del 23 dicembre 2025 la certezza di aver ottenuto comunque più di quanto avrebbe potuto prendere con uno dei due pacchi rimasti, considerando che l’unico possibile aveva un valore di 20 mila euro in gettoni d’oro.

I premi vanno dichiarati?

Le vincite ottenute in giochi legali autorizzati non devono essere indicate nel modello 730, perché la tassazione è già stata applicata alla fonte. Allo stesso tempo, il premio non va dichiarato direttamente ai fini Isee. Se la somma viene depositata su un conto corrente o utilizzata per acquistare beni, entra indirettamente nel calcolo del patrimonio.