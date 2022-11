Addio, palestra: ecco come restare in forma nella vita quotidiana

Fonte: 123RF

Sappiamo benissimo quanto sia importante l’esercizio fisico quotidiano (insieme a una dieta varia, sana e bilanciata) per mantenersi in forma e in buona salute: la sedentarietà è una delle cause fondamentali dell’obesità e di tutti i disturbi e le malattie che comporta. Tuttavia, non tutti possono permettersi un abbonamento mensile in palestra, e non tutti trovano allettante l’idea di chiudersi in un centro fitness per perseguire l’obiettivo di mantenersi in forma. Di sicuro, se dovesse diventare l’ennesimo dovere della routine settimanale, invece che un modo per allentare lo stress, rilassarsi e, perché no, anche divertirsi, sappiamo perfettamente che non riusciremo a mantenere questo impegno a lungo, con risultati pari a zero.

Questo significa che siamo condannati alla sedentarietà e a tutte le sue deleterie conseguenze? Niente di più falso! In realtà, nel corso della giornata, ci sono tanti diversi accorgimenti che potete adottare per fare attività fisica quasi senza accorgervene. Bastano un po’ di impegno e costanza, e vedrete presto dei risultati, che magari vi porteranno a decidere di voler fare ancora di più. I benefici immediati? Costi azzerati (anzi, alcuni di questi accorgimenti vi permetteranno perfino di risparmiare, come vedrete!) e meno rischi di infortuni dovuti ad attività fisica eccessiva o non commisurata al vostro livello di allenamento. Vediamo dunque cosa si può fare.

1. Le scale. Iniziate a considerare le scalinate come vostre migliori amiche. Salire e scendere le scale è un esercizio fisico importante, che dovrebbe essere fatto a ogni occasione possibile. Oltre a bruciare calorie e a migliorare la resistenza fisica e la capacità polmonare, tonifica i muscoli delle gambe (quadricipiti, interessati anche nella discesa, e polpacci) e i glutei. Dunque, dimenticate l’ascensore e le scale mobili e affrontate a testa alta quelle rampe di scale!

2. Camminare di più. Soprattutto se svolgete un lavoro sedentario, riuscire a camminare almeno mezz’ora al giorno a passo spedito dovrebbe essere uno dei vostri obiettivi fondamentali per l’attività fisica. La camminata, a detta degli esperti, è ancora più efficace del running per mantenersi in forma, e può essere fatta da chiunque, a qualsiasi età e in qualsiasi condizione di allenamento, senza rischi. Per riuscire a camminare di più, potreste decidere di utilizzare meno la macchina, lo scooter o i mezzi pubblici, sfruttando ogni occasione possibile per raggiungere le vostre destinazioni a piedi. Questo vi farà anche risparmiare, in tempi di caro benzina! Qualora il luogo da raggiungere fosse troppo lontano per il tempo che avete a disposizione, potete sempre parcheggiare un po’ più lontano e coprire l’ultimo tratto a piedi, oppure scendere una fermata prima della vostra. Un’altra idea per camminare di più è sfruttare la pausa pranzo in ufficio, magari coinvolgendo qualche collega, oppure sfruttare le telefonate di lavoro: invece di effettuarle stando seduti alla scrivania, quando possibile approfittatene per farle camminando, magari nel parco più vicino.

3. Fate semplici esercizi guardando la TV. Ci si può tranquillamente allenare anche dal divano, la sera, mentre si guarda il proprio programma preferito. Potete usare una cyclette, i pesetti, fare un po’ di jogging sul posto o sfruttare il divano stesso per qualche esercizio di potenziamento e allungamento dei vari gruppi muscolari. Lo stretching, oltre a cancellare le tensioni e i dolori dovuti a posizioni sbagliate assunte alla scrivania durante il giorno, vi aiuterà anche a rilassarvi in previsione di una buona notte di sonno.

4. Musica! Se vi piace muovervi a tempo di musica, cogliete ogni occasione, anche in casa, per ballare, scatenandovi ai ritmi che preferite. Esistono anche dei videogiochi basati sul ritmo e sulla musica, che vi permetteranno di divertirvi da soli o in compagnia provando passi di danza sulle hit più in voga del momento. Diversi studi, tra l’altro, hanno dimostrato che muoversi a tempo di musica migliora l’umore, cancella lo stress e diminuisce il rischio di disturbi cardiovascolari.

5. Vi piacciono i cani? Tenervi in forma è un motivo in più per fare il grande passo e adottare un cucciolo, se già ci stavate pensando! Infatti, diversi studi hanno recentemente dimostrato che chi ha un amico a quattro zampe a cui pensare si ritrova, in media, più in forma e con meno problemi di sovrappeso e sedentarietà di chi non ne ha. Infatti, dovrete portare a spasso Fido diverse volte al giorno, e questo comporterà, per forza di cose, più movimento da parte vostra. Potreste perfino decidere di darvi allo jogging per fare felice un cane che ha bisogno di molto movimento! Provare per credere…