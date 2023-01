I 25 lavori più richiesti in Italia nel 2023: alcuni mai sentiti, altri sono una sorpresa

Non solo smart working e formazione continua: il mercato del lavoro sta attraversando profondi cambiamenti. LinkedIn ha pubblicato la classifica 2023 dei lavori in crescita, che rivela le 25 professioni in più rapida ascesa negli ultimi 5 anni e le tendenze che stanno definendo il futuro del mercato del lavoro.

Il team di ricerca del LinkedIn Economic Graph ha esaminato milioni di posizioni lavorative che gli utenti LinkedIn hanno iniziato a ricoprire dall’1 gennaio 2018 al 31 luglio 2022 per calcolare il tasso di crescita di ogni ruolo. Ecco l’elenco dei 25 lavori.

1. Addetto allo sviluppo commerciale

Svetta sul podio dei lavori in maggiore crescita in Italia per il 2023 l’addetto allo sviluppo commerciale. Detto anche Sales development representative, si occupa di cercare potenziali nuovi clienti, assicurandosi che siano lead qualificati, e proponendo prodotti che rispondano alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita. I settori più rappresentati sono Tecnologia e mezzi di comunicazione, Servizi professionali, Servizi finanziari.

2. Sustainability specialist

Chiamato anche Manager della sostenibilità, crea, supervisiona e implementa strategie di sostenibilità all’interno delle organizzazioni. I settori più rappresentati sono Servizi professionali, Industria manifatturiera, Tecnologia e mezzi di comunicazione.

3. Analista SOC

Il Cyber security analyst è responsabile della sicurezza informatica aziendale, che mantiene monitorando le attività su siti web, server e database alla ricerca di eventuali minacce. I settori più rappresentati sono Servizi professionali, Tecnologia e mezzi di comunicazione, Industria manifatturiera, con una netta prevalenza maschile: gli uomini coprono ad oggi ben il 74% del totale dei posti occupati.

4. Costumer success manager

Il customer success manager gestisce il portfolio clienti di un’azienda attraverso tutte le fasi del processo di vendita, con l’obiettivo di instaurare relazioni positive e fidelizzare. I settori più rappresentati sono Tecnologia e mezzi di comunicazione, Servizi professionali, Servizi finanziari.

5. Direttore di farmacia

A sorpresa, addirittura al quinto posto troviamo iIl direttore di farmacia, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività operative di una farmacia. I settori più rappresentati sono Ospedali e strutture sanitarie, Vendita al dettaglio.

6. Data engineer

Il data engineer si occupa di individuare delle tendenze nei set di dati grezzi raccolti e di sviluppare o perfezionare sistemi per renderli adatti a usi analitici o operativi. Con una schiacciante prevalenza maschile (72%), i settori più rappresentati sono Servizi professionali, Tecnologia e mezzi di comunicazione, Industria manifatturiera.

7. Cloud engineer

Il cloud engineer, in posizione numero 7 tra i lavori che fanno registrare un trend in crescita per questo anno, è un professionista informatico che svolge attività legate al cloud computing, come il monitoraggio e il mantenimento dell’infrastruttura e dei server. Anche in questo caso, addirittura l’82% delle posizioni è occupato da uomini. Tra i settori, Servizi professionali, Servizi finanziari, Tecnologia e mezzi di comunicazione.

8. Cyber security engineer

Anche qui le donne hanno, almeno per ora, poche chance: solo il 22% di loro infatti ricopre in Italia questo tipo di ruolo professionale. Il cyber security engineer crea e implementa soluzioni volte a proteggere i sistemi informatici da attacchi hacker. I settori più rappresentati sono Servizi professionali, Industria manifatturiera, Tecnologia e mezzi di comunicazione.

9. Machine learning engineer

II machine learning engineer è un programmatore specializzato nella progettazione, realizzazione e manutenzione di algoritmi di apprendimento automatico e sistemi di intelligenza artificiale. Servizi professionali, Tecnologia e mezzi di comunicazione, Industria manifatturiera sono anche in questo caso i settori maggiormente richiesti. E anche qui le lavoratrici donne arrivano a un misero 21% di presenza.

10. Responsabile dello sviluppo aziendale

In inglese business development representative, il responsabile dello sviluppo aziendale è un rappresentante commerciale che si occupa di formare nuove partnership e identificare opportunità di crescita per l’azienda. Con il 39% di donne e il 61% di uomini, si tratta di una figura particolarmente ricercata in Servizi professionali, Industria manifatturiera, Tecnologia e mezzi di comunicazione.

Boom di richieste per questi lavoratori: ecco chi cercano le imprese

11. Salesforce developer

II Salesforce developer è un programmatore che si occupa di creare e implementare applicazioni o funzionalità basate sulla soluzione CRM di Salesforce. Grande conoscitore di Oracle Application Express, Salesforce.com, JavaScript, i settori più rappresentati sono Servizi professionali, Tecnologia e mezzi di comunicazione, Pubblica amministrazione. Attualmente, la distribuzione per genere vede un 25% di donne.

12. Solutions engineer

II solutions engineer collabora con i team commerciali in qualità di esperti tecnici con l’obiettivo di vendere soluzioni informatiche ai clienti. Le maggiori richieste arrivano da Tecnologia e mezzi di comunicazione, Servizi professionali, Industria manifatturiera.

13. Responsabile ufficio acquisti

Indicato anche come procurement buyer o procurement manager, il responsabile ufficio acquisti si occupa dell’approvvigionamento di beni e servizi, negoziando con i fornitori e definendo strategie e modalità d’acquisto. Industria manifatturiera, Servizi professionali, Petrolio, gas e risorse minerarie sono i settori in cui c’è più fermento in questo senso. Qui, svetta il primato delle donne: il 52% dei posti è occupato da professioniste.

14. Programmatore PLC

II programmatore PLC crea e gestisce software applicativi per macchinari e impianti industriali guidati da dispositivi logici programmabili. Lavora soprattutto nei settori Tecnologia e mezzi di comunicazione, Servizi professionali.

15. Sviluppatore back-end

Al 15esimo posto troviamo poi lo sviluppatore back-end, che si occupa della costruzione e della manutenzione dei componenti di un sito web non visibili dall’utente, come server, database e API. Git, Framework Spring, Sviluppo web back-end sono le sue competenze più diffuse, mentre guardando ai settori più rappresentati, scorgiamo Servizi professionali, Tecnologia e mezzi di comunicazione.

16. Partnerships manager

II partnership manager gestisce i rapporti con i partner aziendali, lavorando al raggiungimento di obiettivi comuni a entrambe le parti. Settori più rappresentati: Tecnologia e mezzi di comunicazione, Servizi professionali, Servizi finanziari, per un tipo di lavoro assolutamente egualitario, visto che in Italia si osserva un bel fifty-fifty tra donne e uomini.

17. Consulente M&A

Posizione numero 17 per il consulente M&A, che svolge funzioni di consulenza in merito ai processi di acquisizione e fusione fra aziende. Le donne qui sono il 33%, nei settori più diversi: Servizi professionali, Servizi finanziari, Industria manifatturiera.

18. Learning and development specialist

II learning and development specialist si occupa della creazione e dell’implementazione di programmi formativi per aziende e dipendenti. Come spesso accade per i lavori “sociali”, qui è fortissima la presenza femminile: gli uomini occupano appena il 19% delle posizioni esistenti.

19. DevOps engineer

II DevOps engineer è un professionista del settore IT che collabora con i dipartimenti informatici nelle varie fasi del ciclo di sviluppo di nuovi software. Prodotti Docker, Amazon Web Services, DevOps sono le sue competenze più diffuse, mentre tra i settori più rappresentati ci sono Servizi professionali, Tecnologia e mezzi di comunicazione, Servizi finanziari. Anche questo è un lavoro prettamente “maschile”, visto che appena il 16% di donne occupa questa posizione.

20. Product owner

II product owner si occupa di massimizzare il valore generato da un determinato prodotto risultante dal lavoro del team di sviluppo. Si tratta di un tipo di lavoro piuttosto trasversale, visto che le donne sono il 44% e gli uomini il 56%.

Quali sono i laureati più richiesti: alcuni sono introvabili.

21. Ingegnere robotico

L’ingegnere robotico si occupa della progettazione, della costruzione e del collaudo di robot in diversi settori. Qui, a dispetto di ciò che si potrebbe pensare, il 30% è donna.

22. Consulente legale

Posizione numero 22 per il consulente legale, che si occupa di fornire pareri e informazioni ai clienti su specifici aspetti giuridici in determinate circostanze o operazioni. Si tratta di una figura esperta di Assistenza legale, Scrittura legale, Diritto societario, impiegata soprattutto nella Pubblica amministrazione, nei Servizi professionali, nei Servizi finanziari.

23. Brand specialist

Prevalenza femminile per il brand specialist, che gestisce l’immagine di un determinato marchio aziendale, sviluppando e implementando progetti di marketing: il 63% delle posizioni è occupato da donne.

24. Responsabile strategie

Lo strategy manager o consulente strategico si occupa di definire piani finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita aziendale. Anche qui vige una certa democrazia, visto che le donne sono il 42%.

25. Specialista amministrativo risorse umane

Infine, chiude la classifica dei 25 lavori più in crescita in Italia nel 2023 il responsabile amministrazione del personale, figura che piace particolarmente alle lavoratrici, che rappresentano l’81% del totale. Si occupa dei vari aspetti relativi alla gestione del personale, fra cui anche la coordinazione di buste paga e ferie.